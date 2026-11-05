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По 30 тысяч гривен ежемесячно: правительство согласовало доплаты работникам, восстанавливающим критическую инфраструктуру

Один из объектов, поврежденный во время воздушных атак России, коммунальщик
Правительство согласовало доплаты работникам, восстанавливающим критическую инфраструктуру

Кабинет Министров Украины во исполнение прямого поручения Президента принял решение о введении дополнительных денежных выплат специалистам, непосредственно задействованным в ликвидации последствий российских ударов по стратегическим сетям государства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Государственная помощь в размере 30 тысяч гривен будет ежемесячно начисляться за каждый месяц участия в восстановительных работах. Программа поддержки стартует с ноября и будет действовать до завершения текущего отопительного сезона.

Выплаты предусмотрены для:

  • энергетиков;
  • тепловиков;
  • газовщиков;
  • работников предприятий водоснабжения и водоотвода;
  • рабочих коммунальных служб;
  • железнодорожников.

Беспрецедентное давление на инфраструктуру

Решение о финансовой поддержке принято на фоне существенной интенсификации российских ударов, масштаб которых стал самым большим за все время полномасштабной войны. Каждый день российские войска запускают по объектам критической инфраструктуры по 300–400 беспилотников, а также регулярно бьют ракетами, в том числе баллистическими.

Начиная с августа зафиксировано более 2000 попаданий. Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, что требует постоянных повторных ремонтов в объемах, превышающих показатели всех предыдущих лет. Дополнительные выплаты призваны поддержать специалистов, чей круглосуточный труд обеспечивает функционирование и устойчивость энергосистемы, жилищно-коммунального хозяйства и железной дороги.

Напомним, подобная инициатива уже рассматривалась властями: в январе 2026 года тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко поручила Министерству энергетики и Министерству финансов внести на рассмотрение правительства решение об увеличении доплат энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах.

Автор:
Максим Кольц

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