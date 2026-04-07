Правительство расширило программу выплат для энергетиков и коммунальщиков

В Украине была расширена программа финансовой поддержки для работников энергетической и коммунальной сфер. Теперь подать заявку на получение выплат можно через портал "Дія" до 15 апреля. В обновленную программу включили новые категории предприятий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дія".

В частности, речь идет о компаниях, участвовавших в ликвидации последствий обстрелов и аварий по обращению областных военных администраций или Киевской городской военной администрации. Также возможность подать заявку получили предприятия, не успевшие сделать это раньше.

После формирования списков получателей их передадут в банки. Работники получат соответствующие уведомления в приложении "Дія", а средства будут засчитаны в ближайшее время.

Правительство отмечает, что цифровизация процесса позволяет сделать механизм поддержки более доступным и оперативным для работников, обеспечивающих стабильную работу критической инфраструктуры в условиях войны.

Разработку сервиса на портале "Дія" поддержал проект "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности" (UK DIGIT), реализуемый Фондом Евразия за финансирование UK Dev в партнерстве с Фондом Восточная Европа.

Напомним, в феврале Кабмин направил 246,4 млн грн на финансовую помощь специалистам аварийно-восстановительных бригад, занимавшихся стабилизацией энергосистемы в январе.