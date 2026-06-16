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Курс валют на 16 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.06.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,82 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 52,04 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,26 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,79/44,87
|Евро
|52,17/52,35
|Злотый
|12,15/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,55/45,10
|51,50/52,50
|Ощадбанк
|44,60/ 45,20
|51,80/52,55
|11,90/12,80
|ПУМБ
|44,60/45,20
|51,80/52,60
|11,90/12,80
|Укргазбанк
|44,60/ 45,20
|51,80/52,55
|11,90/12,80
|Райффайзен
|44,67/ 45,07
|51,50/52,40
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.