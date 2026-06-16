Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,82

+0,00

EUR

52,04

+0,18

Наличный курс:

USD

44,87

44,79

EUR

52,35

52,17

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 16 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Нацбанк установил официальный курс на 16 июня / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.06.2026 ( вторник ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,82 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 52,04 грн (+18 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,26 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,79/44,87
Евро 52,17/52,35
Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,55/45,10 51,50/52,50
Ощадбанк 44,60/ 45,20 51,80/52,55 11,90/12,80
ПУМБ 44,60/45,20 51,80/52,60 11,90/12,80
Укргазбанк 44,60/ 45,20 51,80/52,55 11,90/12,80
Райффайзен 44,67/ 45,07 51,50/52,40

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько