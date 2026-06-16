Курс валют на 16 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.06.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,82 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 52,04 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,26 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,79/44,87 Евро 52,17/52,35 Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,55/45,10 51,50/52,50 Ощадбанк 44,60/ 45,20 51,80/52,55 11,90/12,80 ПУМБ 44,60/45,20 51,80/52,60 11,90/12,80 Укргазбанк 44,60/ 45,20 51,80/52,55 11,90/12,80 Райффайзен 44,67/ 45,07 51,50/52,40

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.