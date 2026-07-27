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Загрязнение земель и горение нефтепродуктов: экологический ущерб от агрессии РФ вырос на 50 млрд грн за неделю

Наибольший ущерб понесли украинские земли и почвы
Наибольший ущерб понесли украинские земли и почвы / Depositphotos

Общая сумма ущерба, нанесенного экологии Украины в результате российской вооруженной агрессии, за период с 17 по 24 июля 2026 года выросла на 50 млрд 35,19 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Наибольшая доля ущерба приходится на разрушение и загрязнение земельных ресурсов, а также выбросы вредных веществ в атмосферу во время пожаров на промышленных и гражданских объектах.

Вред земельным ресурсам

По данным Государственной экологической инспекции Украины, основной объем начисленных убытков за отчетную неделю зафиксирован по направлению загрязнения и засорения земель - 47 млрд 759,42 млн грн. В частности:

  • Засорение земель отходами разрушений и боеприпасами - 47 млрд 648,8 млн грн ;
  • Загрязнение почв опасными веществами - 110,62 млн грн .

Загрязнение атмосферного воздуха

Ущерб от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время чрезвычайных ситуаций, вызванных обстрелами, оценивается в 2 млрд. 275,76 млн. грн .

Наибольшую часть в этой категории составляют пожары на объектах энергетической и нефтяной инфраструктуры:

  • Горение нефти, нефтепродуктов и газа - 2 млрд 222,37 млн грн ;
  • Лесные пожары и горение других зеленых насаждений - 51,63 млн грн ;
  • Возгорание других объектов, отходов и веществ - 1,76 млн грн .

Указанные расчеты производились в соответствии с утвержденными методиками ДЭИ для дальнейшего формирования исковых требований к РФ в международных судах.

Фото 2 — Загрязнение земель и горение нефтепродуктов: экологический ущерб от агрессии РФ вырос на 50 млрд грн за неделю
Фото 3 — Загрязнение земель и горение нефтепродуктов: экологический ущерб от агрессии РФ вырос на 50 млрд грн за неделю
Фото 4 — Загрязнение земель и горение нефтепродуктов: экологический ущерб от агрессии РФ вырос на 50 млрд грн за неделю
Фото 5 — Загрязнение земель и горение нефтепродуктов: экологический ущерб от агрессии РФ вырос на 50 млрд грн за неделю

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.

Автор:
Татьяна Бессараб