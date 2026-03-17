Ущерб окружающей среде от войны достиг 6,4 трлн грн

Как война разрушает окружающую среду Украины / Shutterstock

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 10 885 случаев ущерба окружающей среде. По оценкам Государственной экологической инспекции, общий ущерб природным экосистемам уже составляет около 6,4 трлн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Ущерб природе Украины из-за войны

Российская вооруженная агрессия против Украины стала не только гуманитарным и кризисом безопасности, но и одним из крупнейших экологических бедствий в современной истории Европы. Война привела к масштабному и часто необратимому разрушению природных экосистем, которые все чаще квалифицируют как экоцид.

Украина продолжает фиксировать и документировать экологические преступления. По данным Государственной экологической инспекции, на 16 марта 2026 года с начала полномасштабного вторжения России зафиксировано 10 885 случаев ущерба окружающей среде.

По оценкам инспекции, общая сумма ущерба, нанесенного природной среде, составляет почти 6,4 трлн грн. В частности:

  • 1,34 трлн грн — ущерб от загрязнения почв и засор земель из-за ракетно-бомбовых ударов;
  • 1,15 трлн грн – вред от загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения;
  • 120 млрд грн - ущерб от загрязнения и засорения водных ресурсов, а также незаконного использования воды;
  • 3,8 трлн грн – потери территорий и объектов природно-заповедного фонда.

В Госэкоинспекции отмечают, что Россия продолжает ежедневно наносить ущерб окружающей среде Украины, используя войну как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных экологических угроз. Фиксация таких преступлений является важной частью процесса привлечения государства-агрессора к ответственности и последующего возмещения причиненного ущерба.

Напомним, после ракетно-дроновой атаки РФ на энергетические объекты 7 марта в реке Днестр зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Маслянистые пятна и пленка на воде отмечены в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях, а лабораторные исследования подтвердили превышение норм.

Автор:
Ольга Опенько