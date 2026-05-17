"Укрэнерго" планирует соединить Украину и Румынию новыми линиями электропередач

НЭК "Укрэнерго" рассматривает возможность расширения межгосударственных электрических соединений, которые в перспективе могут совместить энергосистемы Украины и Румынии через территорию Молдовы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укрэнерго .

Вопросы развития энергетической инфраструктуры обсудили во время встречи руководства "Укрэнерго" с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Украине Виктором Кириллом.

В центре переговоров была подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, усиление устойчивости энергосистем и дальнейшая интеграция рынков электроэнергии Украины и Молдовы в европейское энергетическое пространство.

В "Укрэнерго" отмечают, что для укрепления энергетической безопасности региона необходимо увеличение технической способности межгосударственных связей и строительство новых линий электропередачи. Реализация проектов, по оценкам компании, позволит усилить связь между энергосистемами Украины и Молдовы с последующей возможностью интеграции Румынии.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в рамках синхронизированных с европейской сетью ENTSO-E энергосистем, а также шаги по интеграции в общий рынок электроэнергии. Речь шла и о возможности заключения соглашений по аварийной взаимопомощи при дефиците или избытке электроэнергии.

Также поднимался вопрос регламентации обслуживания линий электропередачи, пересекающих украинско-молдавскую границу. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему техническому и экспертному взаимодействию.

Кроме того, "Укрэнерго" разрабатывает проект по минимизации технологических потерь электроэнергии с помощью промышленных установок хранения энергии (УЗЭ).