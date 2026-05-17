Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,68

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрэнерго" планирует соединить Украину и Румынию новыми линиями электропередач

линии электропередач
Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 8 областях / Depositphotos

НЭК "Укрэнерго" рассматривает возможность расширения межгосударственных электрических соединений, которые в перспективе могут совместить энергосистемы Украины и Румынии через территорию Молдовы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укрэнерго .

Вопросы развития энергетической инфраструктуры обсудили во время встречи руководства "Укрэнерго" с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Украине Виктором Кириллом.

В центре переговоров была подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, усиление устойчивости энергосистем и дальнейшая интеграция рынков электроэнергии Украины и Молдовы в европейское энергетическое пространство.

В "Укрэнерго" отмечают, что для укрепления энергетической безопасности региона необходимо увеличение технической способности межгосударственных связей и строительство новых линий электропередачи. Реализация проектов, по оценкам компании, позволит усилить связь между энергосистемами Украины и Молдовы с последующей возможностью интеграции Румынии.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в рамках синхронизированных с европейской сетью ENTSO-E энергосистем, а также шаги по интеграции в общий рынок электроэнергии. Речь шла и о возможности заключения соглашений по аварийной взаимопомощи при дефиците или избытке электроэнергии.

Также поднимался вопрос регламентации обслуживания линий электропередачи, пересекающих украинско-молдавскую границу. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему техническому и экспертному взаимодействию.

Кроме того, "Укрэнерго" разрабатывает проект по минимизации технологических потерь электроэнергии с помощью промышленных установок хранения энергии (УЗЭ).

Автор:
Татьяна Гойденко