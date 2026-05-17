"Укренерго" планує з’єднати Україну та Румунію новими лініями електропередач

Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 8 областях / Depositphotos

НЕК "Укренерго" розглядає можливість розширення міждержавних електричних з’єднань, які у перспективі можуть поєднати енергосистеми України та Румунії через територію Молдови.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укренерго.

Питання розвитку енергетичної інфраструктури обговорили під час зустрічі керівництва "Укренерго" з Надзвичайним і Повноважним Послом Молдови в Україні Віктором Кіріле.

У центрі переговорів були підготовка до наступного осінньо-зимового періоду, посилення стійкості енергосистем та подальша інтеграція ринків електроенергії України і Молдови до європейського енергетичного простору.

В "Укренерго" зазначають, що для зміцнення енергетичної безпеки регіону необхідне збільшення технічної спроможності міждержавних перетинів і будівництво нових ліній електропередачі. Реалізація відповідних проєктів, за оцінками компанії, дозволить посилити зв’язок між енергосистемами України та Молдови з подальшою можливістю інтеграції Румунії.

Окремо сторони обговорили співпрацю в рамках синхронізованих із європейською мережею ENTSO-E енергосистем, а також кроки для інтеграції до спільного ринку електроенергії. Йшлося і про можливість укладання угод щодо аварійної взаємодопомоги у разі дефіциту чи надлишку електроенергії.

Також піднімалося питання регламентації обслуговування ліній електропередачі, які перетинають українсько-молдовський кордон. Сторони підтвердили готовність до подальшої технічної та експертної взаємодії.

Окрім цього, "Укренерго" розробляє проєкт із мінімізації технологічних втрат електроенергії за допомогою промислових установок зберігання енергії (УЗЕ).

Автор:
Тетяна Гойденко