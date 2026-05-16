Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,47

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Туреччина пропонує НАТО побудувати військовий паливопровід за $1,2 млрд

Туреччина пропонує НАТО побудувати військовий паливопровід
Туреччина пропонує НАТО побудувати військовий паливопровід / Depositphotos

Туреччина запропонувала НАТО побудувати новий військовий паливопровід вартістю $1,2 млрд, який має посилити енергетичну безпеку союзників на східному фланзі альянсу. Йдеться про маршрут із Туреччини до Румунії через територію Болгарії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Як повідомляють джерела, знайомі з обговоренням, пропозиція з'явилася на тлі намірів НАТО розширити свою військову паливну інфраструктуру та підготуватися до нових безпекових викликів. Остаточне рішення щодо проєкту можуть ухвалити до або під час саміту альянсу в липні.

За попередніми оцінками, турецький варіант може коштувати приблизно у п'ять разів дешевше за інші маршрути, які розглядалися раніше. Серед альтернатив — постачання через Грецію або західних сусідів Румунії. Водночас такі варіанти значною мірою залежать від морської логістики та можуть бути більш вразливими.

Поштовхом до перегляду систем енергозабезпечення в НАТО стали повномасштабна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та перебої з поставками енергоносіїв. В альянсі дедалі більше уваги приділяють створенню стійких ланцюгів постачання для країн східного крила.

За інформацією джерел, новий трубопровід планують використовувати виключно для військових потреб. Його технічні характеристики та потужності не розголошуються через обмежений доступ до інформації.

Проєкт також доповнює ініціативи країн Східної Європи щодо розширення мережі військових паливопроводів НАТО часів холодної війни. Наразі ця інфраструктура простягається лише до Німеччини, але союзники прагнуть змістити її ближче до східних кордонів альянсу.

Додамо, що Об'єднані Арабські Емірати також будують новий стратегічний нафтопровід в обхід Ормузької протоки та планують ввести його в експлуатацію до 2027 року. Цей крок дозволить країні уникнути ризиків, пов'язаних із транспортуванням сировини через одну з найнебезпечніших водних артерій світу.

Автор:
Тетяна Гойденко