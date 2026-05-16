Туреччина пропонує НАТО побудувати військовий паливопровід за $1,2 млрд

Туреччина запропонувала НАТО побудувати новий військовий паливопровід вартістю $1,2 млрд, який має посилити енергетичну безпеку союзників на східному фланзі альянсу. Йдеться про маршрут із Туреччини до Румунії через територію Болгарії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Як повідомляють джерела, знайомі з обговоренням, пропозиція з'явилася на тлі намірів НАТО розширити свою військову паливну інфраструктуру та підготуватися до нових безпекових викликів. Остаточне рішення щодо проєкту можуть ухвалити до або під час саміту альянсу в липні.

За попередніми оцінками, турецький варіант може коштувати приблизно у п'ять разів дешевше за інші маршрути, які розглядалися раніше. Серед альтернатив — постачання через Грецію або західних сусідів Румунії. Водночас такі варіанти значною мірою залежать від морської логістики та можуть бути більш вразливими.

Поштовхом до перегляду систем енергозабезпечення в НАТО стали повномасштабна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та перебої з поставками енергоносіїв. В альянсі дедалі більше уваги приділяють створенню стійких ланцюгів постачання для країн східного крила.

За інформацією джерел, новий трубопровід планують використовувати виключно для військових потреб. Його технічні характеристики та потужності не розголошуються через обмежений доступ до інформації.

Проєкт також доповнює ініціативи країн Східної Європи щодо розширення мережі військових паливопроводів НАТО часів холодної війни. Наразі ця інфраструктура простягається лише до Німеччини, але союзники прагнуть змістити її ближче до східних кордонів альянсу.

Додамо, що Об'єднані Арабські Емірати також будують новий стратегічний нафтопровід в обхід Ормузької протоки та планують ввести його в експлуатацію до 2027 року. Цей крок дозволить країні уникнути ризиків, пов'язаних із транспортуванням сировини через одну з найнебезпечніших водних артерій світу.