Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,47

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Турция предлагает НАТО построить военный топливопровод за $1,2 млрд

Турция предлагает НАТО построить военный топливопровод
Турция предлагает НАТО построить военный топливопровод / Depositphotos

Турция предложила НАТО построить новый военный топливопровод стоимостью $1,2 млрд, который должен усилить энергетическую безопасность союзников на восточном фланге альянса. Речь идет о маршруте из Турции в Румынию через территорию Болгарии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, предложение появилось на фоне намерений НАТО расширить свою военную топливную инфраструктуру и подготовиться к новым вызовам безопасности. Окончательное решение по проекту могут быть приняты до или во время саммита альянса в июле.

По предварительным оценкам, турецкий вариант может стоить примерно в пять раз дешевле других рассматривавшихся ранее маршрутов. Среди альтернатив — снабжение Грецией или западными соседями Румынии. В то же время, такие варианты в значительной степени зависят от морской логистики и могут быть более уязвимыми.

Толчком к пересмотру систем энергообеспечения в НАТО стала полномасштабная война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и перебои с поставками энергоносителей. В альянсе все большее внимание уделяется созданию устойчивых цепей поставок для стран восточного крыла.

По информации источников, новый трубопровод планируется использовать исключительно для военных нужд. Его технические характеристики и мощности не разглашаются из-за ограниченного доступа к информации.

Также проект дополняет инициативы стран Восточной Европы по расширению сети военных топливопроводов НАТО времен холодной войны. В настоящее время эта инфраструктура простирается только в Германию, но союзники стремятся сместить ее ближе к восточным границам альянса.

Объединенные Арабские Эмираты также строят новый стратегический нефтепровод в обход Ормузского пролива и планируют ввести его в эксплуатацию до 2027 года. Этот шаг позволит стране избежать рисков, связанных с транспортировкой сырья через одну из самых опасных водных артерий мира.

Автор:
Татьяна Гойденко