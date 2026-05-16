Турция предлагает НАТО построить военный топливопровод за $1,2 млрд

Турция предложила НАТО построить новый военный топливопровод стоимостью $1,2 млрд, который должен усилить энергетическую безопасность союзников на восточном фланге альянса. Речь идет о маршруте из Турции в Румынию через территорию Болгарии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Как сообщают источники, знакомые с обсуждением, предложение появилось на фоне намерений НАТО расширить свою военную топливную инфраструктуру и подготовиться к новым вызовам безопасности. Окончательное решение по проекту могут быть приняты до или во время саммита альянса в июле.

По предварительным оценкам, турецкий вариант может стоить примерно в пять раз дешевле других рассматривавшихся ранее маршрутов. Среди альтернатив — снабжение Грецией или западными соседями Румынии. В то же время, такие варианты в значительной степени зависят от морской логистики и могут быть более уязвимыми.

Толчком к пересмотру систем энергообеспечения в НАТО стала полномасштабная война России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и перебои с поставками энергоносителей. В альянсе все большее внимание уделяется созданию устойчивых цепей поставок для стран восточного крыла.

По информации источников, новый трубопровод планируется использовать исключительно для военных нужд. Его технические характеристики и мощности не разглашаются из-за ограниченного доступа к информации.

Также проект дополняет инициативы стран Восточной Европы по расширению сети военных топливопроводов НАТО времен холодной войны. В настоящее время эта инфраструктура простирается только в Германию, но союзники стремятся сместить ее ближе к восточным границам альянса.

