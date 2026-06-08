Цены в ресторанах увеличились на 30-70% за последние полгода: что происходит в отрасли

За последние шесть месяцев в Украине блюда в ресторанах значительно подорожали, в частности, сеть GastroFamily была вынуждена из-за инфляции и удорожания импорта и расходов на логистику поднять стоимость блюд в среднем на 30%, а на отдельные категории – на 70%. Об этом Delo.ua сообщила Елена Борисова, владелица компании GastroFamily.

В настоящее время сеть объединяет 60 заведений в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и других городах. В GastroFamily входят заведения под брендами MUSHLYA, Oxota na Ovets, "Последняя Баррикада", "Канапа", BPSH, Dogs&Burgers и другие.

Увеличение расходов и ухудшение условий для ресторанного бизнеса – обширная ситуация на этом рынке. Зимой 2025-2026 годов заведения массово закрывались : посещаемость по стране упала почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщала ранее ресторанная консультантка Ольга Насонова.

Наиболее ощутимая инфляция ударила по форматам, которые работают на импортированном сырье, в частности, MUSHLYA и Oxota na Ovets или имеют большую фритюрную группу блюд — BPSH, Dogs&Burgers, говорит Борисова. В то же время несколько стабильнее остается ситуация в ресторанах, меню которых базируется исключительно на локальных украинских продуктах — таких, как "Последняя Баррикада" или "Канапа".

Операционные директора сети вынуждены дважды в неделю перечислять себестоимость блюд, добавляет ресторатор. От некоторых премиальных продуктов придется отказываться.

"С начала полномасштабного вторжения в нашей сети MUSHLYA исчезли лобстеры, потому что сейчас цены на них не вписываются в формат демократического сифуд-ресторана", – рассказывает Елена Борисова.

Тотальная экономия и кризис среднего сегмента

Этой весной на фоне роста цен большинство форматов GastroFamily зафиксировали падение потока гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за ограниченных финансовых возможностей украинцы стали чаще экономить и отказываться от классических ресторанов.

"Тренд на экономию, который начался еще в 2022 году, пока углубился: гости стали реже посещать классические рестораны, заказывать меньше, а их ожидания по поводу сервиса, "вау-эффекта" и эмоций наоборот существенно выросли", - отмечает владелица сети.

Она добавляет, что в относительном выигрыше находятся премиальные рестораны, а также доступные заведения формата fast casual (быстрое и доступное обслуживание). К примеру, клиенты сейчас чаще выбирают более бюджетные Dogs&Burgers вместо классического ресторана "Барсук". Однако даже в фаст-кежуале сегменте гости очень осторожны и заказывают преимущественно недорогие базовые позиции.

Тяжелее всего приходится заведениям среднего ценового сегмента — им сейчас сложнее всего конкурировать за гостя. Впрочем, несмотря на падение маржинальности, по итогам года ресторанный бизнес сети GastroFamily, по словам Борисовой, остается прибыльным.

Прогноз на лето: между погодой и обстрелами

Погода и обстрелы вот что будет влиять летом на бизнес в сфере HoReCa.

"Независимо от погоды, сильные обстрелы всех нас закрывают в укрытиях. Прошлым летом, например, погода была прекрасной: теплой и солнечной, но из-за интенсивных обстрелов посещаемость заведений не была высокой", — подытожила Елена Борисова.

Напомним, зимой 2025–2026 годов сеть ресторанов GastroFamily закрыла четыре заведения — три точки "Белого Налива" (две во Львове и одну в Луцке), а также "Канапку-бар" на Андреевском спуске в Киеве.

В странской сети GastroFamily была основана Дмитрием Борисовым. Первое заведение ресторан "Барсук" было открыто в 2010 году в Киеве. Сеть охватывает разные концепции — от стрит-фуда до ресторанов и гастромаркетов, в частности, "Белый налив", "БПШ", "Мушля", Dogz & Burgerz, "Канапа", "Любчик", Chicken Kyiv и Gastrofamily Food Market.

В декабре 2024 года Дмитрий Борисов вышел из операционного управления бизнесом и передал все права на GastroFamily своей бывшей супруге Елене Борисовой, с тех пор управляющей сетью.