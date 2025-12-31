GastroFamily без Борисова: как бывшая жена управляет ресторанным бизнесом

Бывшая жена известного украинского ресторатора Дмитрия Борисова – Елена Борисова, которой он передал все права, бренды и заведения ресторанного бизнеса GastroFamily, в 2025 году сосредоточилась на развитии компании в Европе.

О результатах этого года она рассказала в интервью Delo.ua.

В течение года сеть открыла заведение "Белый Налив" в Познани, и теперь в Польше работают уже четыре ресторана этого бренда. Кроме того, компания открыла ресторан в Братиславе (Словакия) и сифуд-ресторан Mushlya в Лиссабоне (Португалия). Параллельно команда готовится к дальнейшей экспансии – сейчас идет подбор помещений для будущих проектов в Лондоне и Вене .

Однако компания столкнулась с вызовами. 2025 год оказался сложным для украинского ресторанного рынка – посещаемость заведений снизилась на 20–30%. Чтобы удержаться и адаптироваться к новым условиям, GastroFamily провела масштабную внутреннюю трансформацию: обновила структуру управления, сократила неэффективные направления и сосредоточила ресурсы на проектах, приносящих стабильный доход.

"Мы разработали антикризисный план на девять месяцев. Отпускаем те заведения и направления, которые сейчас неэффективны, и направляем ресурсы туда, где есть прибыль", - объясняет Елена Борисова.

На европейском рынке вызовы несколько иные: главная сложность — ограниченная аудитория и медленное формирование постоянных посетителей. По словам Борисовой, первые гости загранучреждений — это в основном украинцы, которые приходят поддержать бизнес и назначают встречи со своими.

"Европейцы не спешат сразу бежать в новый ресторан — они присматриваются. Но когда видят, что заведение популярно, тоже приходят", — объясняет она.

Через несколько месяцев аудитория выравнивается: примерно 50% посетителей — украинцы, остальные — местные гости, хотя в некоторых городах, таких как Гданьск, локальные клиенты уже преобладают.

Несмотря на сложности команда GastroFamily сохранилась почти полностью. Борисова говорит, что за границу уехало буквально несколько человек.

"В то же время многие наши повара, бармены и официанты сейчас служат в ВСУ. Недавно бренд-шеф сети Дмитрий Опанасенко после тяжелого ранения и года реабилитации вернулся на кухню", — добавляет ресторатор.

По планам на следующий год, кроме масштабирования существующих заведений, GastroFamily готовит несколько новых концепций, которые в скором времени появятся на рынке.

"Это будут небольшие заведения с компактным меню, без алкоголя, но с акцентом на кофе и монопродукт в разных вариациях", - рассказывает Елена Борисова. Она также добавляет, что компания также планирует новые проекты для ветеранов и ветеранского бизнеса.

Следующий год для Борисовой – это еще и личный проект.

"Я запускаю собственное агентство стратегического консалтинга, которое будет помогать сервисному бизнесу развиваться в Украине и Европе. В него я вложила весь свой 24-летний опыт в бизнесе и привлекла сильную команду, у нас уже есть несколько кейсов. Но об этом — в 2026 году", — объясняет она.

Напомним, что в декабре 2024 года известный ресторатор Дмитрий Борисов передал все права на бренд и заведения GastroFamily своей экс-жене Елене Борисовой.

Сегодня сеть объединяет более 80 заведений различных концепций , среди которых столичные рестораны "Канапа", Philadelphia Roll&Bowl, "Последняя Баррикада", "Любчик", "Ватра", а также сети "Барсук", Mushlya, "Белый Налив" и БПШ (БеляшПончик).