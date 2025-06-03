Дмитрий Борисов открыл первый ресторан в Словении по модели GastroFamily

Известный украинский ресторатор Дмитрий Борисов, являющийся совладельцем сети ресторанов GastroFamily, начал новый этап своей карьеры – теперь уже за пределами Украины.

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В комментарии Delo.ua ресторатор рассказал, что решил сосредоточиться на развитии ресторанного бизнеса в Европе, в частности, в Словении. Там он выкупил готовое заведение: с инженерией, вентиляцией и частично – с командой. Провел ребрендинг, обновил репозиционирование – и открыл первое свое заведение за границей – суши-бар Roll to Door .

Это аналог популярных украинских концептов, в частности, ресторанов формата "Philadelphia roll&bowl", где подают калифорнийские роллы, боулы с доставкой.

Борисов говорит, что формат разработан для масштабирования, а плановая годовая выручка заложена в €1–1,1 млн с рентабельностью около 20%.

"Мы в процессе открытия еще нескольких заведений в Любляне. Это адаптированные к местному европейскому рынку концепты, хорошо зарекомендовавшие себя в Украине и ЕС. Например, формат "Мушля" с морепродуктами быстрого приготовления и "Белый Налив" – бурь с устрицами и хотдогами. Они стали основой для наших новых проектов", — рассказал Борис.

По его словам, до конца 2025 года он планирует открыть от 3 до 5 новых заведений в разных городах.

"Я вижу большой потенциал на словенском рынке. Здесь есть запрос на современную, доступную гастрономию. А мы умеем делать это быстро, качественно и вкусно", — добавил он.

В феврале 2025 года Дмитрий Борисов попал в скандал из-за видео на русском языке на YouTube, что повлекло за собой волну критики и негативных комментариев со стороны украинцев.

Впоследствии он извинился и пообещал в дальнейшем вести весь контент исключительно на украинском, подчеркнув важность языка как части национальной идентичности.

Напомним, в конце 2024 Борисов покинул бизнес в Украине и передал права и управления бывшей жене Елене Борисовой.