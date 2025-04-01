"Галя Балована" — уже не "Галя": соучредитель бренда Владимир Матвийчук впервые рассказал, как делил бизнес с партнерами

Сеть магазинов по продаже полуфабрикатов "Галя Балована" – один из примеров успеха в бизнесе, "американской мечты" в Украине. В 2018 году трое предпринимателей из Луцка – Алла и Александр Телиги и Владимир Матвийчук – открыли в родном городе магазин полуфабрикатов. Через шесть лет таких заведений по всей стране стало 960. Большинство из них – это бизнесы других предпринимателей, которые покупали франшизу у основателей “Гали Балованной". Неожиданной новостью для них стало решение партнеров разойтись. Почему партнеры разругались, как теперь будут работать магазины под новым брендом и чем они будут отличаться от прежней сети – об этом Владимир Матвийчук рассказал в интервью Delo.ua. Это версия разделения бизнеса от Владимира Матвийчука. Редакция готова предоставить другой стороне – Алле и Александру Телигам возможность рассказать свою версию событий.

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Слухи о распределении бизнеса "Галя Балована" шли давно. Почему после стольких лет работы вы решили с партнерами работать отдельно?

— Бренд "Галя Балована" мы развивали совместно с семьей Телиг. Первый серьезный конфликт между нами возник еще в конце 2021 года, когда Александр и Алла открыли заведение "Веселая Пани" в Польше, хотя мы договаривались не запускать подобные проекты отдельно. Дочь партнеров использовала наши технологические карты, калькуляции – все на чем строилась сеть, без согласования со мной. Конечно, это меня возмутило. Тогда обошлось лишь разделением общих магазинов в Луцке: мы провели инвентаризацию, и у меня осталось – 10 торговых точек, в управление Телиг отошло – 4.

Впоследствии между нами начался судебный спор за права на промышленный образец вывески "Галя Балувана". Я разрабатывал ее с дизайнерами, и она была запатентована на меня. Но вдруг получаю письмо – Александр Телига подал на меня в суд, даже не позвонив по телефону. Это меня реально повергло в шок. В конце концов его внесли в регистрацию патента, и конфликт временно утих. Некоторое время мы все же продолжали работать: Александр с Аллой контролировали качество продукции и ценовую политику, а я отвечал за масштабирование бизнеса, маркетинг и расширение ассортимента. Однако недоверие к партнерам оставалось.

Что спровоцировало прекратить сотрудничество?

— В 2022 году я зашел со своей франшизой MultiCook на польский рынок и фактически составил конкуренцию Телигам. Было очень некомфортно работать за эти три года, когда внутри сети мы еще партнеры, а за рубежом – конкуренты. Поэтому мы пришли к выводу: бренд "Галя Балована" нужно или продать, или выкупить друг у друга. И в феврале 2025 года я решил окончательно выйти из ТМ "Галя Балована".

Во сколько оценивается бизнес ТМ "Галя Балована" сегодня, учитывая доходы от роялти, продажи франшиз и других источников дохода?

- Это коммерческая тайна. Сейчас идет передача прав. Договор купли-продажи еще не закрыт – это произойдет после полной оплаты.

Куда планируете вкладывать полученные денежные средства?

— Смотрите, у меня есть разные бизнесы, эта инвестиция полностью пойдет на их развитие именно здесь, в Украине.

Что касается ваших собственных магазинов "Галя Балована"? Какова их судьба? Или вы остались в сети как Франчайзи?

— Я давно мечтал о том, чтобы MultiCook появился на украинском рынке и развивать его как единственный бренд во всем мире. Когда я развивал предыдущий бренд, часто ловил себя на мысли, что он не совсем мой. Этот бренд придумал Игорь Сухомлин, он происходит от ресторана "Балована Галя". И хотя я работал над ним, чувствовал, что это не моя идея, не мое творение.

А вот MultiCook – это уже совсем другая история. Я сам его нарисовал, сам создал промышленный образец и придумал название, чтобы было читабельным во всем мире.

Что же касается тех 13 магазинов "Галя Балована", которые остались в моей собственности, сейчас они проходят ребрендинг на MultiCook , а вместе с ним стартуют продажи франшизы этого бренда в Украине. Сейчас в приоритете масштабировать магазины во Львове. И мы уже активно работаем над этим.

Чем будет отличаться MultiCook от "Гали Балованной"?

— Если философия предыдущего бренда была – готовим как женщина дома, то MultiCook станет более универсальным и будет сочетать блюда домашнего приготовления, ресторанного формата и продукты для сегмента HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе).

Одно из новых направлений – Multibar, которое будет сочетать магазин и заведение быстрого питания, где можно и перекусить, и взять еду с собой.

Мы хотим показать людям, что бренд обновился: ассортимент стал шире, добавилось больше ресторанных позиций. Мы уже адаптировались благодаря опыту Gabara – (еще одна сеть заведений быстрого приготовления пищи,собственником которой является Владимир Матвийчук – Delo.ua.), и теперь готовы работать не только в формате магазинов, но и в сфере HoReCa.

Чего больше всего боялись, когда выходили из бизнеса “Галя Балована”?

— Для предпринимателя важно не только расширить бизнес, а сохранить команду. Поэтому больше всего боялся потерять людей, с которыми строил бизнес в течение семи лет.

Сегодня все, кто работал над "Галей Балованной" в Украине и международным MultiCook, остались со мной. Это профессионалы, хорошо понимающие специфику рынка, имеющие опыт масштабирования сети и готовые развивать MultiCook в Украине.

В одном из интервью вы говорили, что планируете развитие Gabar привлекая партнеров, которые развивают "Галю", однако получается, что они остались с вашими бывшими партнерами. Как тогда будете развиваться?

— Что касается развития MultiCook и Gabar в Украине, мы планируем работать как с новыми партнерами, так и с теми, кто уже развивал "Галю Баловану" и готов работать сразу в двух сетях. Инвестиция в заведение с производством и магазином составляет €30-50 тыс. евро.

Часть этих партнеров активно ведет переговоры и хочет продолжать сотрудничать со мной. На сегодняшний день уже есть около 10 франчайзи из предыдущей сети, с которыми мы готовимся подписывать договоры, а также еще около 10 новых предпринимателей заинтересованы в сотрудничестве. На сегодняшний день уже продано 7 франшиз новым партнерам, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Большинство из них – из Центральной и Западной Украины.

Что касается дальнейшего развития франчайзинга и выхода на международный уровень, планируете ли вы продолжить сотрудничество с Романом Кирилловичем?

— Мы сотрудничаем с Романом как партнеры, и на самом деле наше сотрудничество уже давно вышло за пределы просто партнерства. Мы прислушиваемся друг к другу, обсуждаем идеи, берем фидбеки на всех этапах. Я делюсь с Романом своими кейсами, успехами и даже ошибками, а он, в свою очередь, сопровождает нас юридически и предоставляет ценные советы по выходу на международный уровень.

Какие цели ставите перед собой на 2025 год? Сколько магазинов вы хотите добавить?

— Если говорить о сети MultiCook, наша цель – до конца 2025 года расширить ее до 100 магазинов – собственных и франчайзинговых. Однако эта цифра может быть даже больше, поскольку многие мои партнеры из предыдущей сети "Галя Балована" понимают, что ребрендинг – это возможность обновиться и выйти на новый уровень. Я уверен, что со временем они присоединятся к MultiCook и помогут нам быстро масштабировать бренд.

Мы видим, что рынок замороженной крафтовой пищи стремительно растет, а производство домашних полуфабрикатов сейчас приносит высокие прибыли и имеет большой потенциал. Наши магазины генерируют более 200 тысяч. грн прибыли в месяц, поэтому ожидаем активный интерес со стороны новых партнеров. А мы будем помогать им запускать бизнес с нуля и масштабировать заведения.