Соучредитель "Галі Балуваної" открыл Gabar в Лос-Анджелесе под брендом MultiBar

В Лос-Анджелесе открылось первое заведение MultiBar, известное в Украине как Gabar, владельцем которого является Владимир Матвийчук, соучредитель франшизы "Галя Балувана".

Информацию об открытии заведения обнародовали на Facebook-странице Gabar.

Новое заведение MultiBar находится по адресу 5466 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036, USA.

Рекламный слоган MultiBar — "eat here and now", что означает "есть здесь и сейчас".

В свою очередь, в аккаунте MULTI COOK franchise также поделились новостью об открытии заведения.

Украинские блюда, такие как вареники, пельмени, чебуреки и другие, теперь доступны в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении.

Что известно о заведении

Gabar – это сеть ресторанов быстрого питания, которая предлагает вкусные и быстрые блюда для всей семьи.

Gabar является гастро-мультибаром, начавшим свою историю в Луцке, где была основана сеть полуфабрикатов "Галя Балувана".

Сеть активно развивается и уже представлена в 23 странах мира под брендом Multi Cook.

Меню ресторана включает в себя комплексные вторые блюда с гарниром, фирменным соусом и мясом, рыбой или овощами, а также закуски, салаты и супы.

Напомним, сеть гастробаров Gabar, основанная соучредителем сети "Галя Балувана" и владельцем бренда Multi Cook Владимиром Матвийчуком, планирует расширить свое присутствие в Украине до 2000 заведений.