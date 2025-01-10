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Соучредитель "Галі Балуваної" открыл Gabar в Лос-Анджелесе под брендом MultiBar
В Лос-Анджелесе открылось первое заведение MultiBar, известное в Украине как Gabar, владельцем которого является Владимир Матвийчук, соучредитель франшизы "Галя Балувана".
Информацию об открытии заведения обнародовали на Facebook-странице Gabar.
Новое заведение MultiBar находится по адресу 5466 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036, USA.
Рекламный слоган MultiBar — "eat here and now", что означает "есть здесь и сейчас".
В свою очередь, в аккаунте MULTI COOK franchise также поделились новостью об открытии заведения.
Украинские блюда, такие как вареники, пельмени, чебуреки и другие, теперь доступны в Лос-Анджелесе, говорится в сообщении.
Что известно о заведении
Gabar – это сеть ресторанов быстрого питания, которая предлагает вкусные и быстрые блюда для всей семьи.
Gabar является гастро-мультибаром, начавшим свою историю в Луцке, где была основана сеть полуфабрикатов "Галя Балувана".
Сеть активно развивается и уже представлена в 23 странах мира под брендом Multi Cook.
Меню ресторана включает в себя комплексные вторые блюда с гарниром, фирменным соусом и мясом, рыбой или овощами, а также закуски, салаты и супы.
Напомним, сеть гастробаров Gabar, основанная соучредителем сети "Галя Балувана" и владельцем бренда Multi Cook Владимиром Матвийчуком, планирует расширить свое присутствие в Украине до 2000 заведений.