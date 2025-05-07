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Стресс-тестирование в этом году пройдет 21 банк: утверждена методология

тестирование банков
НБУ начнет стресс-тестирование 21 банка / НБУ

Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2025 году. Проверка начнется в июне и охватит 21 банк, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

В этом году стресс-тестирование будет проходить по обновленной методике, предусматривающей использование неблагоприятного макроэкономического сценария. Это позволит глубже оценить риски, которыми могут подвергаться банки в условиях длительного кризиса.

В 2023 году оценка устойчивости проводилась исключительно по базовому сценарию на основе прогнозов НБУ.

Отрицательный сценарий предполагает, в частности, снижение ВВП на 3,1% в первый год прогнозного периода. При этом учитывается опыт подобных проверок в странах ЕС. Горизонт стресс-тестирования останется традиционным – три года. Балансы банков будут статическими, то есть структура и объемы активов не изменяться, кроме случаев, когда на них влияют риски или курсовые переоценки.

Методология включает анализ кредитного риска, рыночных рисков (процентного и валютного), а также операционного риска. В частности, будут учтены ухудшение качества кредитов, изменение стоимости обязательств, влияние девальвации на открытые валютные позиции и общее влияние на капитал банка.

По результатам оценки будет определено, отвечает ли капитал банков установленным нормативам в условиях кризиса. При отклонении от нормативов банки должны будут разработать и реализовать программу капитализации или реструктуризации.

Окончательные результаты стресс-тестирования будут обнародованы до конца года в разрезе банков.

В ноябре прошлого года правление Национального банка Украины одобрило концепцию проведения оценки устойчивости.   банков   и банковской системы в 2025 году

Автор:
Татьяна Гойденко