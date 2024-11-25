НБУ возвращает стандартную оценку устойчивости банков в 2025 году

Правление Национального банка Украины (НБУ) одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

После четырехлетнего перерыва оценивание будет проходить по стандартной процедуре с привлечением внешних аудиторов и использованием стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, оценка устойчивости – классический инструмент анализа банковского сектора и его рисков, которым пользуется большинство регуляторов во всем мире.

Согласно Концепции, оценка устойчивости будет включать три этапа.

Оценка качества активов (AQR): Проверка базовой выборки активов и приемлемости обеспечения по ним в соответствии с требованиями НБУ по кредитному риску.

Экстраполяция: Результаты AQR будут распространены на другие активы банков, подлежащих углубленной проверке. Этот этап будет выполняться НБУ.

Стресс-тестирование: Анализ финансовой устойчивости банков по базовому и неблагоприятному сценарию с горизонтом прогнозирования на три года.

Сообщается, что третий этап будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объема кредитов физических лиц, а также нуждающихся в капитализации банков по результатам оценки устойчивости 2023 года.

По предварительным оценкам, такой подход будет предусматривать стресс-тестирование около 20 банков и обеспечит выборку более чем в 90% от чистых активов банковской системы. Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2025 года.

Проведение оценки устойчивости направлено на обеспечение стабильности банковского сектора, повышение доверия к финансовой системе и подготовку возможных экономических рисков.

"В конечном итоге это упражнение должно показать возможные слабые звенья и при необходимости укрепить их, чтобы банковская система и дальше могла успешно отвечать на имеющиеся и потенциальные вызовы", — добавил Пышный.

Добавим, за девять месяцев 2024 года платежеспособны банки сохранили прибыльность и получили 118 млрд грн чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.