НБУ повертає стандартну оцінку стійкості банків у 2025 році

Правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.

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Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Після чотирирічної перерви оцінювання відбуватиметься за стандартною процедурою із залученням зовнішніх аудиторів та використанням стрес-тестування за несприятливим сценарієм.

За словами голова НБУ Андрія Пишного, оцінка стійкості – класичний інструмент аналізу банківського сектору та його ризиків, яким користується більшість регуляторів у всьому світі.

Згідно з Концепцією оцінка стійкості включатиме три етапи.

Оцінка якості активів (AQR): Перевірка базової вибірки активів і прийнятності забезпечення за ними відповідно до вимог НБУ щодо кредитного ризику.

Екстраполяція: Результати AQR будуть поширені на інші активи банків, що підлягали поглибленій перевірці. Цей етап виконуватиме НБУ.

Стрес-тестування: Аналіз фінансової стійкості банків за базовим і несприятливим сценаріями з горизонтом прогнозування на три роки.

Повідомляється, що третій етап стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банків, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року.

За попередніми оцінками, такий підхід передбачатиме стрес-тестування близько 20 банків та забезпечить вибірку в понад 90% від чистих активів банківської системи. Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року.

Проведення оцінки стійкості спрямоване на забезпечення стабільності банківського сектору, підвищення довіри до фінансової системи та підготовку до можливих економічних ризиків.

"В кінцевому підсумку ця вправа має показати можливі слабкі ланки та за потреби зміцнити їх, аби банківська система й надалі могла успішно відповідати на наявні та потенційні виклики", - додав Пишний.

Додамо, за дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки зберегли прибутковість і отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.