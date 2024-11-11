За три квартали 2024 року українські банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки зберегли прибутковість і отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Про прибутковість банків

Так, згідно з повідомленням регулятора, у ІІІ кварталі усереднена дохідність кредитів та портфеля ОВДП практично стабілізувалася, а обсяги таких інструментів продовжили збільшуватися. Зокрема, обсяг валового гривневого портфеля наданих клієнтам кредитів з початку 2024 року зріс на 14,5% (чистого портфеля – на 23,6%), обсяг вкладень в ОВДП – на 21,1%.

Водночас вартість фондування дещо знизилася слідом за зниженням ринкових депозитних ставок, тож банки зберегли достатньо високу чисту процентну маржу.

В НБУ зазначають, що попри подальше збільшення витрат, операційна ефективність залишалася високою. Водночас висока якість кредитного портфеля зумовила низький рівень відрахувань у резерви під кредитні ризики.

Також повідомляється, що за підсумками дев’яти місяців 2024 року лише вісім малих банків із 62 платоспроможних були збитковими із сукупним збитком 342 млн грн. Переважно це установи з неефективними бізнес-моделями та низкою задавнених проблем.

Збільшення обсягів податків на прибуток

В НБУ підкреслили, що зростання фінансових результатів привело і до збільшення обсягів нарахованих банками податків на прибуток, що становили за цей період 35 млрд грн.

Рентабельність капіталу банків за дев’ять місяців 2024 року становила 45,8%, що нижче аналогічного показника попереднього року – 56,9%.

"У разі набрання чинності законом, що передбачає 50% податок на прибуток банків у 2024 році, рентабельність капіталу в секторі знизиться до близько 30%", - зауважили у регулятора.

Там пояснили, що це сповільнить накопичення банками капіталу для посилення власної стійкості та подальшого кредитування економіки.

Оподаткування надприбутків банків

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. Згідно з документом передбачено збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік та збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року.

Наразі цей закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що ухвалення рішення про запровадження податку на надприбутки банків "заднім числом" виправдано винятковою ситуацією.

Але Національний банк України (НБУ) вбачає ризики у черговому підвищення податку на прибуток банків до 50% і планує оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.

В свою чергу у МВФ назвали оподаткування надприбутків банків неефективним рішенням. Там заявили, що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку та підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.