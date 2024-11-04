Підриває довіру: у МВФ назвали оподаткування надприбутків банків неефективним рішенням

Введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку та підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.

Таку думку висловив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, податки на непередбачувані доходи застосовуються тільки на один рік.

"Ви платите політичну ціну за підвищення податків, ви отримуєте великий опір... Якщо ви запроваджуєте податок на надзвичайний прибуток більш ніж один раз, то люди почнуть реагувати, і ви почнете втрачати довіру до політики", - наголосив Лессард.

Він додав, що Україна потребуватиме збільшення внутрішніх доходів протягом багатьох наступних років. Тому, на думку представника МВФ, "найкращим вибором буде підвищення податків у довгостроковий, ефективний спосіб, що принесе дивіденди в середньостроковій перспективі, на відміну від одноразового підвищення податків, коли наступного року все одно залишиться розрив у доходах".

Лессард підкреслив, що банки після повторного введення 50% податку на прибуток можуть змінити свою політику прибутку в очікуванні чергового такого підвищення.

"Для них дуже раціонально підготуватися до третього разу, адже є ймовірність, що це станеться знову", - прогнозує представник МВФ Лессард.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що ухвалення рішення про запровадження податку на надприбутки банків "заднім числом" виправдано винятковою ситуацією.

Але Національний банк України (НБУ) вбачає ризики у черговому підвищення податку на прибуток банків до 50% і планує оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю облігацій внутрішньої держпозики, уникаючи емісії.

10 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд грн у наступному. Згідно документу передбачено збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік та збільшення ставки податку на прибуток для фінансових установ (крім страховиків) з 2025 року.

Наразі цей закон досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.