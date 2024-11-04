Подрывает доверие: в МВФ назвали налогообложение сверхприбылей банков неэффективным решением

Введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога и подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.

Такое мнение высказал заместитель главы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Тревор Лессард в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, налоги на непредсказуемые доходы используются только на один год.

"Вы платите политическую цену за повышение налогов, вы получаете большое сопротивление... Если вы вводите налог на чрезвычайную прибыль более одного раза, то люди начнут реагировать, и вы начнете терять доверие к политике", — подчеркнул Лессард.

Он добавил, что Украина потребует увеличения внутренних доходов в течение многих последующих лет. Поэтому, по мнению представителя МВФ, "лучшим выбором будет повышение налогов долгосрочным, эффективным способом, что принесет дивиденды в среднесрочной перспективе, в отличие от одноразового повышения налогов, когда в следующем году все равно останется разрыв в доходах".

Лессард подчеркнул, что банки после повторного введения 50% налога на прибыль могут изменить свою политику прибыли в ожидании очередного повышения.

"Для них очень рационально подготовиться к третьему разу, ведь есть вероятность, что это произойдет снова", – прогнозирует представитель МВФ Лессард.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что принятие решения о введении налога на сверхприбыли банков "задним числом" оправдано исключительной ситуацией.

Но Национальный банк Украины (НБУ) видит риски в очередном повышении налога на прибыль банков до 50% и планирует объявить пакет решений, который обеспечит расширение покрытия банками дефицита бюджета из-за покупки облигаций внутреннего госзайма, избегая эмиссии.

10 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд грн в следующем. Согласно документу, предусмотрено увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год и увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 года.

Пока этот закон до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.