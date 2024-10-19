В результате поднятия военного сбора тенизация зарплат вырастет на треть — экономист

Ключевым последствием поднятия военного сбора до 5% в базовом сценарии станет дополнительная тенизация зарплат в Украине до показателя 45% с нынешних 35%, то есть этот уровень вырастет примерно на треть. Об этом в своей колонке для Delo.ua пишет доктор экономических наук, глава Advanter Group и совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач.

"К сожалению, мы уже это видим: с 1 октября некоторые компании в ожидании худшего сценария начали сокращать официальные зарплаты и количество официально трудоустроенных. И это при том, что сам бизнес понимает, что без поднятия определенных налогов мы уже не обойдемся", — отмечает он.

По оценке экономиста, повышение военного сбора приведет не только к негативным последствиям для бизнеса, среди которых, в частности, и сокращение инвестиций и оборотов: это приведет и к дополнительному сокращению ВВП на 0,9% и к негативному эффекту для госбюджета — снижению поступлений и увеличению расходов.

Согласно моделированию, в наихудшем сценарии в ответ на повышение налогов уже самому государству придется поднимать зарплаты госслужащим, и она таким образом в следующем году сама уже не досчитается в результате налоговых новаций почти 40 миллиардов гривен.

По мнению эксперта, поднятие ставок налогов является не оптимальным решением даже в условиях отсутствия времени, а является лишь "залатыванием дыр". Существенно же улучшить ситуацию с наполнением бюджета, по его словам, могут только системные изменения в налоговой и таможенной системе, дерегуляция и наведение порядка в правоохранительной системе.

Для этого, как указал Длигач, нужно отменить "ужасную" систему блокирования налоговых накладных, перезагрузить руководство налоговой, а также провести либеральную антикоррупционную налоговую реформу. Дополнительный эффект для госбюджета от реформы он оценивает в 150 миллиардов гривен в год.

Напомним, что закон о повышении налогов Верховная Рада приняла 10 октября. Он предусматривает, в частности, повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение ставки налога на прибыль за 2024 год до 50% для банков и до 25% для небанковских финучреждений, установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль для АЗС и увеличение минимальных розничных цен на вина на 50%.

14 октября парламент отклонил все поданные депутатами проекты постановлений об отмене этого решения, что сделало возможным его подписание председателем Рады Русланом Стефанчуком и последующую передачу на подпись президенту Владимиру Зеленскому.