Из-за украинских ударов Россия впервые за 30 лет повезет чугун через Арктику — маршрут длиннее и вдвое дороже

Россия впервые за 30 лет готовится экспортировать чугун через арктический порт Мурманск. Грузы перенаправляются из Черного моря, где судоходство осложнили украинские удары по российской портовой и морской инфраструктуре.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Financial Times.

Мурманский порт еще 14 октября сообщил, что впервые с 1996 года начал переваливать чугун. В порт уже прибыли более 180 вагонов с металлом из Урала.

Пилотная партия будет составлять около 65 тыс. тонн и предположительно будет отправлена в Турцию. С 1 января 2026 г. импорт российского чугуна в ЕС запрещен.

Новый маршрут дороже и длиннее

Перенаправление грузов через Мурманск существенно увеличивает логистические расходы российских экспортеров.

Доставка через арктический порт занимает примерно на 10 дней больше, чем через Черное море. По оценке аналитика Argus Остина Барнса, ставки фрахта из Мурманска в Турцию почти вдвое выше, чем из черноморских портов.

Некоторые российские производители вынуждены тратить примерно на $100 на тонну больше только на доставку продукции по железной дороге и морю.

Последняя партия русского чугуна через Новороссийск была отправлена 31 июля.

Россия ищет альтернативу Черному морю

РФ уже в значительной степени перенаправила экспорт сырья в балтийские порты, однако из-за их перегруженности часть грузов приходится направлять еще дальше на север.

В Мурманском порту заявили, что изменения в логистике на юге России привели к резкому увеличению объемов грузов. Для работы с чугуном там пришлось даже изготовить специальные ковши и оборудовать перегрузочную технику электромагнитами.

После тестовой отгрузки стороны будут рассматривать возможность организации регулярных поставок.

Мурманск, традиционно использовавшийся преимущественно для экспорта нефти, в последнее время Россия стала привлекать также для перевалки металлов и зерна.

Напомним, ранее Россия уже начала вывозить зерно через Мурманск из-за проблем с черноморской логистикой. Тогда доставка зерна по железной дороге в арктический порт оказалась в 3–5 раз дороже, чем в традиционные южные порты.