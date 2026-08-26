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Зерно через Северный полюс: в РФ придумали схему спасения судов от ударов в Черном море

Северный Ледовитый океан
РФ хочет экспортировать зерно через Северный Ледовитый океан / Depositphotos

Правительство РФ ищет альтернативные логистические маршруты для экспорта зерна из-за блокирования ключевых портовых мощностей в Черном и Азовском морях. В частности, рассматривается возможность транспортировки агропродукции по Северному морскому пути,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

В настоящее время в РФ фактически остановлено более 95% экспортных мощностей агропродукции в регионе. В середине августа из-за атак беспилотников прекратили работу три зерновых терминала порта Новороссийск (через которые отгружали около 25 млн тонн зерна в год).

С июля не работает зерновой терминал в Тамане, а также заблокировано судоходство по Керченскому проливу. Единственной рабочей площадкой остается порт Туапсе с незначительными мощностями около 250 тысяч тонн в месяц.

По оценкам аналитической компании "Совекон", экспорт российской пшеницы в августе упал до 16-летнего минимума и составляет всего 1,9 млн тонн.

Это в 2,3 раза меньше показателей августа 2025 года и в 2,6 раза ниже среднего пятилетнего уровня, причем большинство объемов было отгружено еще в первой половине месяца.

Эксперты рынка, в частности представители Российского зернового союза, считают идею переориентации на Северный морской путь или Балтику малореалистичной из-за ограниченной пропускной способности альтернативных терминалов (в частности, Высоцкий терминал у Петербурга способен принимать всего до 3 млн. тонн в год).

Перенасыщение внутреннего рынка уже повлекло за собой падение цен на зерно и дефицит оборотных средств у местных аграриев перед началом осенней посевной кампании.

"Урожай просто некуда девать. Избыток предложения обвалил внутренние цены на зерно, а закупки фактически встали. Это ставит под угрозу осенью посевную, ведь ресурсы аграриям нужны уже сейчас, а денег нет", - жалуется глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Напомним, остановка портов бьет по российскому зерну, а экспорт упал до минимума с 2010 года. Остановка ключевых терминалов уже привела к избытку зерна внутри РФ и существенному ущербу для аграриев.

Автор:
Татьяна Бессараб

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