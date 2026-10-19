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Расходы фонда госбюджета достигли 3,28 трлн грн: сколько пошло на оборону, пенсии и зарплаты

гривны
Украина потратила 3,28 трлн грн из госбюджета за 9 месяцев / Shutterstock

За январь-сентябрь 2026 расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 3,28 трлн грн, из которых в сентябре израсходовано 303,5 млрд грн. Это на 457,5 млрд грн (или на 16,2%) больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

На что потратили бюджетные средства

Ключевым фактором роста остаются расходы на безопасность и оборону. За первые девять месяцев года на это направление было направлено 2,01 трлн грн (в сентябре — 163,6 млрд грн), что составляет 61,2% от всех расходов общего фонда.

В структуре расходов по экономической классификации на оплату труда работников бюджетной сферы вместе с начислениями направили 1,24 трлн грн, что составляет   37,8% всех расходов. Это на 107,9 млрд грн, или 9,6%, больше, чем в прошлом.

На социальное обеспечение, в частности, пенсии, пособия, стипендии , субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг, потратили 535,7 млрд грн. Сумма выросла на 60,7 млрд . грн., или 12,8%.

Еще 483,1 млрд грн было направлено на субсидии и текущие трансферты предприятиям и организациям. Это на 136 млрд грн, или 39,2%, больше показателя прошлого года . Средства, в частности, использовали на закупки для ВСУ, работу Национального учреждения развития и медицинские программы.

Кроме того, на товары и услуги потратили 436,1 млрд грн на 9,8% больше, чем в прошлом. Среди направлений финансирования закупка военной техники, вооружения, боеприпасов, горючего и питания для военных, а также оплата медицинских услуг.

На обслуживание государственного долга за девять месяцев было направлено 275,7 млрд грн на 11,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Трансферты местным бюджетам составили 222,4 млрд . грн. За год эта сумма выросла на 83 млрд . грн., или 59,6%.

Напомним, за август и сентябрь госбюджет недополучил 32 миллиарда гривен налоговых поступлений из-за постоянных российских ударов по бизнесу.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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