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Видатки фонду держбюджету сягнули 3,28 трлн грн: скільки пішло на оборону, пенсії та зарплати

гривні
Україна витратила 3,28 трлн грн з держбюджету за 9 місяців / Shutterstock

За січень–вересень 2026 року видатки загального фонду державного бюджету України становили 3,28 трлн грн, з яких у вересні витрачено 303,5 млрд грн. Це на 457,5 млрд грн (або на 16,2%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

На що витратили бюджетні кошти

Ключовим чинником зростання залишаються видатки на безпеку й оборону. За перші дев'ять місяців року на цей напрям спрямували 2,01 трлн грн (у вересні — 163,6 млрд грн), що складає 61,2% від усіх видатків загального фонду.

У структурі видатків за економічною класифікацією на оплату праці працівників бюджетної сфери разом із нарахуваннями направили 1,24 трлн грн, що становить 37,8% усіх видатків. Це на 107,9 млрд грн, або 9,6%, більше, ніж торік.

На соціальне забезпечення, зокрема пенсії, допомоги, стипендії, субсидії та пільги на оплату комунальних послуг, витратили 535,7 млрд грн. Сума зросла на 60,7 млрд грн, або 12,8%.

Ще 483,1 млрд грн спрямували на субсидії та поточні трансферти підприємствам і організаціям. Це на 136 млрд грн, або 39,2%, більше за показник минулого року. Кошти, зокрема, використали на закупівлі для ЗСУ, роботу Національної установи розвитку та медичні програми.

Крім того, на товари й послуги витратили 436,1 млрд грн на 9,8% більше, ніж торік. Серед напрямів фінансування закупівля військової техніки, озброєння, боєприпасів, пального та харчування для військових, а також оплата медичних послуг.

На обслуговування державного боргу за дев’ять місяців спрямували 275,7 млрд грн на 11,9% більше, ніж за аналогічний період торік.

Трансферти місцевим бюджетам становили 222,4 млрд грн. За рік ця сума зросла на 83 млрд грн, або 59,6%.

Нагадаємо, за серпень та вересень держбюджет недоотримав 32 мільярди гривень податкових надходжень через постійні російські удари по бізнесу.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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