Видатки держбюджету перевищили надходження на 440 млрд грн за вісім місяців

За січень–серпень 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,6 трлн грн, тоді як касові видатки становили 4,04 трлн грн. Таким чином, витрати за цей період перевищили надходження на 440 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Мінфіну.

До загального фонду держбюджету за вісім місяців надійшло 2,29 трлн грн. Серед найбільших джерел — 433,8 млрд грн ПДВ з імпортних товарів, 265,7 млрд грн податку на прибуток підприємств, 245,9 млрд грн ПДФО та військового збору, а також 218,3 млрд грн ПДВ з вироблених в Україні товарів.

Ще 207,1 млрд грн забезпечив акцизний податок, 56,2 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку, 42,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито, 35,8 млрд грн — рентна плата за користування надрами.

Важливим джерелом доходів загального фонду залишалася міжнародна грантова допомога, яка за січень–серпень становила 569,6 млрд грн. Ще 146,1 млрд грн у квітні та травні перерахував Національний банк України як частину свого прибутку.

Що бюджет отримав у серпні

У серпні до загального фонду держбюджету надійшло 227,8 млрд грн.

Найбільше забезпечив податок на прибуток підприємств — 72,6 млрд грн. ПДВ з імпорту приніс 56,2 млрд грн, ПДВ з вироблених в Україні товарів — 27,5 млрд грн, акцизний податок — 26,8 млрд грн.

Надходження від ПДФО становили 20,2 млрд грн, рентної плати за користування надрами — 6,5 млрд грн, ввізного та вивізного мита — 5,7 млрд грн.

Загалом до загального та спеціального фондів держбюджету у серпні надійшло 353,6 млрд грн.

Держава залучила 644,7 млрд грн запозичень

Фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень–серпень становили 644,7 млрд грн, або 59,9% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП держава залучила 332 млрд грн, з яких 124,9 млрд грн припало на військові облігації.

Із зовнішніх джерел надійшло 312,7 млрд грн, або близько $7 млрд. Найбільшими були 126,13 млрд грн від ЄС у межах Ukraine Facility та 96,1 млрд грн від МВФ.

Платежі з погашення державного боргу за вісім місяців становили 391,2 млрд грн, або 99% плану. На його обслуговування спрямували ще 250,5 млрд грн, що відповідає 98,5% планового показника.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування за січень–серпень становили 502,6 млрд грн, з яких 66,4 млрд грн надійшло у серпні.

Нагадаємо, за січень–липень 2026 року майже дві третини видатків держбюджету пішли на оборону: із 2,58 трлн грн видатків загального фонду 1,63 трлн грн спрямували на безпеку та оборону.