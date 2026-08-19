Майже дві третини видатків держбюджету пішли на оборону: держава витратила 2,58 трлн грн

За січень-липень 2026 року видатки загального фонду держбюджету зросли на 18,6% порівняно з минулим роком — до 2,58 трлн грн. Майже дві третини цієї суми, або 1,63 трлн грн, держава спрямувала на безпеку та оборону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року держава витратила на 404,2 млрд грн більше. Лише у липні видатки загального фонду становили 345,9 млрд грн, з яких 222,5 млрд грн припало на безпеку та оборону.

Частка оборонних витрат за сім місяців становила 63,2% усіх видатків загального фонду.

За економічною структурою найбільші суми спрямували на:

оплату праці з нарахуваннями — 993,5 млрд грн, що на 15,4% більше, ніж торік;

субсидії та трансферти підприємствам і організаціям — 424,9 млрд грн, зростання на 50,9%;

пенсії, допомоги, стипендії та інші соціальні виплати — 410,9 млрд грн, зростання на 15,7%;

товари та послуги — 319 млрд грн, зростання на 7,4%;

обслуговування державного боргу — 200,7 млрд грн, зростання на 1,1%;

трансферти місцевим бюджетам — 162,4 млрд грн, що на 44% більше, ніж торік.

Найшвидше серед великих статей зросли субсидії та трансферти підприємствам — більш ніж наполовину. Значна частина цих коштів спрямовується на закупівлю товарів для потреб ЗСУ та інших складових сектору оборони.

Водночас витрати на обслуговування держборгу за рік майже не змінилися й становили 7,8% загального обсягу видатків.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року видатки загального фонду держбюджету становили 2,23 трлн грн, з яких 63% також припадало на безпеку та оборону.