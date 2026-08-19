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Майже дві третини видатків держбюджету пішли на оборону: держава витратила 2,58 трлн грн
За січень-липень 2026 року видатки загального фонду держбюджету зросли на 18,6% порівняно з минулим роком — до 2,58 трлн грн. Майже дві третини цієї суми, або 1,63 трлн грн, держава спрямувала на безпеку та оборону.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.
Порівняно з аналогічним періодом 2025 року держава витратила на 404,2 млрд грн більше. Лише у липні видатки загального фонду становили 345,9 млрд грн, з яких 222,5 млрд грн припало на безпеку та оборону.
Частка оборонних витрат за сім місяців становила 63,2% усіх видатків загального фонду.
За економічною структурою найбільші суми спрямували на:
- оплату праці з нарахуваннями — 993,5 млрд грн, що на 15,4% більше, ніж торік;
- субсидії та трансферти підприємствам і організаціям — 424,9 млрд грн, зростання на 50,9%;
- пенсії, допомоги, стипендії та інші соціальні виплати — 410,9 млрд грн, зростання на 15,7%;
- товари та послуги — 319 млрд грн, зростання на 7,4%;
- обслуговування державного боргу — 200,7 млрд грн, зростання на 1,1%;
- трансферти місцевим бюджетам — 162,4 млрд грн, що на 44% більше, ніж торік.
Найшвидше серед великих статей зросли субсидії та трансферти підприємствам — більш ніж наполовину. Значна частина цих коштів спрямовується на закупівлю товарів для потреб ЗСУ та інших складових сектору оборони.
Водночас витрати на обслуговування держборгу за рік майже не змінилися й становили 7,8% загального обсягу видатків.
Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року видатки загального фонду держбюджету становили 2,23 трлн грн, з яких 63% також припадало на безпеку та оборону.