"Нафтогаз" готує довгострокові поставки канадського СПГ через Європу

Група "Нафтогаз" та канадська Kino Aski LNG домовилися опрацювати можливість довгострокових поставок скрапленого природного газу з Канади на європейський ринок. Потенційні обсяги можуть бути узгоджені з потужностями, які українська компанія вже забронювала на LNG-терміналі у Клайпеді на 2033–2044 роки.

Про це інформує Dilo з посиланням на групу "Нафтогаз".

Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, який створює рамку для оцінки майбутніх поставок із запланованого канадського термінала Kino Aski LNG. Конкретних обсягів, ціни газу або строків початку поставок поки не визначено.

Окрім потужностей у Клайпеді, для постачання канадського LNG можуть використовуватися додаткові потужності регазифікації на інших європейських терміналах.

"Нафтогаз" та Kino Aski LNG також вивчатимуть потенційний попит на канадський скраплений газ у Європі та можливі маршрути його постачання.

За словами в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка, компанія розширює коло міжнародних партнерів, щоб мати більше джерел і маршрутів закупівлі газу та можливість обирати конкурентні умови.

Kino Aski LNG — запланований канадський LNG-термінал із заявленою потенційною потужністю до 15 млн тонн на рік. Проєкт розвивається за участі представників корінних народів Канади у Квебеку та Онтаріо.

Нагадаємо, "Нафтогаз" домовляється про довгострокові поставки американського газу та розглядає використання європейських LNG-терміналів і українських підземних сховищ.