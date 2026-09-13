"Нафтогаз" готовит долгосрочные поставки канадского СПГ через Европу

Группа "Нафтогаз" и канадская Kino Aski LNG договорились проработать возможность долгосрочных поставок сжиженного природного газа из Канады на европейский рынок. Потенциальные объемы могут согласовываться с мощностями, которые украинская компания уже забронировала на LNG-терминале в Клайпеде на 2033-2044 годы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на группу "Нафтогаз".

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, создающий рамку для оценки будущих поставок из запланированного канадского терминала Kino Aski LNG. Конкретные объемы, цены газа или сроки начала поставок пока не определены.

Кроме мощностей в Клайпеде, для поставок канадского LNG могут использоваться дополнительные мощности регазификации на других европейских терминалах.

"Нафтогаз" и Kino Aski LNG также будут изучать потенциальный спрос на канадский сжиженный газ в Европе и возможные маршруты его поставки.

По словам и. председателя правления "Нафтогаза" Сергея Федоренко, компания расширяет круг международных партнеров, чтобы иметь больше источников и маршрутов закупки газа и возможность выбирать конкурентные условия.

Kino Aski LNG – запланированный канадский LNG-терминал с заявленной потенциальной мощностью до 15 млн тонн в год. Проект развивается с участием представителей коренных народов Канады в Квебеке и Онтарио.

Напомним, "Нафтогаз" договаривается о долгосрочных поставках американского газа и рассматривает использование европейских LNG-терминалов и украинских подземных хранилищ.