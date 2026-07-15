"Нафтогаз" договаривается о долгосрочных поставках американского газа в Украину

"Нафтогаз" и американская Argent LNG заключили соглашение о возможности долгосрочной поставки сжиженного природного газа из США. Стороны планируют разработать модели поставок LNG из будущего терминала Argent LNG в штате Луизиана до европейских регазификационных мощностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".

После регазификации газ может транспортироваться в Украину и другие страны Центральной, Восточной и Южной Европы. Среди возможных элементов сотрудничества рассматривается использование украинских подземных хранилищ газа.

Отдельно "Нефтегаз" и Argent LNG планируют изучить возможности сотрудничества с финансовыми учреждениями правительства США и европейскими партнерами.

"Подписание меморандума является важным шагом к построению долгосрочного партнерства с американской LNG-отраслью. Это соответствует стратегии "Нафтогаза" по диверсификации поставок газа и укреплению энергетической безопасности Украины", - отметил CEO группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина впервые самостоятельно забронировала мощности газового терминала в ЕС. Группа "Нефтегаз" впервые забронировала долгосрочные мощности по регазификации сжиженного природного газа (LNG) в Европе, получив доступ к инфраструктуре LNG-терминала в Клайпеде (Литва) на период с 2033 по 2044 год.