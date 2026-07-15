Украина сможет получить больше газа благодаря расширению СПГ-терминала в Хорватии

Хорватия планирует увеличить мощность своего единственного терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк почти на 30%. Это решение может существенно усилить энергетическую безопасность Восточной Европы и увеличить поставки газа в Украину.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По словам управляющего директора компании LNG Croatia Ивана Фугаса, коммерческая мощность терминала на Адриатике вырастет на 1 миллиард кубических метров в год – до 4,5 миллиарда кубометров в год – уже в начале 2027 года. Аукцион на распределение новых дополнительных мощностей планируется провести в первом квартале следующего года, а контракты будут заключаться на долгосрочный период — до 2040 года.

Почему расширение важно для Украины

Ряд стран Восточной Европы активно ищет новые варианты импорта СПГ, чтобы диверсифицировать источники поставок, снизить цены и снизить зависимость от российского топлива.

Покрытие зимних дефицитов: Украина критически нуждается в дополнительном импорте газа из Европейского Союза во время зимних пиков потребления, особенно, когда российские обстрелы повреждают ее собственную инфраструктуру добычи и хранения.

Привлекательные тарифы: хорватский терминал предлагает одни из самых низких тарифов в Европе, если оценивать совокупную стоимость услуг самого терминала и транспортировки по трубопроводам.

Как отмечает директор компании, расширение хорватского терминала могло бы наилучшим образом послужить именно Украине. Он также добавил, что при полной продаже новых мощностей на аукционе в следующем году компания рассмотрит возможность еще большего расширения объекта, однако такое решение уже должно приниматься на государственном уровне.

В настоящее время действующие мощности терминала на острове Крк полностью забронированы до 2036 года местными энергетическими компаниями и несколькими венгерскими фирмами. Основными поставщиками топлива являются США (около двух третей объемов), Тринидад и Тобаго (11%) и Алжир (9%). Боевые действия на Ближнем Востоке никак не повлияли на стабильность поставок.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина впервые самостоятельно забронировала мощности газового терминала в ЕС. Группа "Нефтегаз" впервые забронировала долгосрочные мощности по регазификации сжиженного природного газа (LNG) в Европе, получив доступ к инфраструктуре LNG-терминала в Клайпеде (Литва) на период с 2033 по 2044 год.