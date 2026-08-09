Октябрьский дворец в Киеве вернут государству — решение суда

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть государству Международный центр культуры и искусств (МЦКИ, Октябрьский дворец) на Аллее Героев Небесной Сотни, 1. Суд также отменил право частной собственности Федерации профессиональных союзов Украины на комплекс зданий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Хозяйственного суда города Киева.

Иск замруководителя Киевской городской прокуратуры подал в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины.

Суд решил отменить свидетельство от 28 марта 2007 г. о праве собственности Федерации профсоюзов на комплекс зданий общей площадью 17 597,7 кв. м, а также государственная регистрация права частной собственности на этот объект.

Федерацию профсоюзов обязали вернуть государству в лице Фонда госимущества главный корпус и малый зал Октябрьского дворца общей площадью 16329 кв. м.

Здание имеет статус памятки градостроительства и архитектуры национального значения "Институт благородных девиц" и памятки истории местного значения.

Кроме того, суд постановил взыскать с Федерации профессиональных союзов 852,7 тыс. грн. судебного сбора в пользу Киевской городской прокуратуры.

Решение вступит в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование, если жалобу не подадут. Апелляцию можно подать в Северный апелляционный хозяйственный суд в течение 20 дней.

Напомним, еще в августе 2025 года "Октябрьский дворец" начал приносить прибыль государству - АРМА обеспечило первое поступление в размере 1,4 млн грн.