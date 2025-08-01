Октябрьский дворец начал приносить прибыль государству: 1,4 млн грн уже направлено в бюджет

Международный центр культуры и искусств (МЦКИ, Октябрьский дворец) начал приносить прибыль государству — АРМА обеспечило первое поступление в размере 1,4 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр АРМА.

Первые поступления от управления МЦКИ

За первый период управления АРМА перечислила в бюджет 1,4 млн грн. Это промежуточная сумма – управление объектом началось не с начала месяца.

Ожидается, что в дальнейшем ежемесячные поступления будут составлять более 2 млн. грн. Кроме того, как только МЦКМ начнет получать прибыль, управляющий будет перечислять в бюджет 99,9% доходов.

Впервые за годы независимости этот культурный объект начал работать в интересах государства и граждан, отмечают в пресс-службе.

Напомним, управляющим МЦКИ, по результатам открытого конкурса Prozorro, стала компания "Комбинат Плюс" .

Основные факты об Октябрьском дворце

Здание выполнено в стиле ампир с величественной коринфской колоннадой и монументальной гранитной лестницей.

МЦКИ является площадкой для широкого спектра культурных событий — от концертов и театральных представлений до фестивалей и других художественных мероприятий. Дворец имеет один из самых больших и изысканных концертных залов в Украине, рассчитанный на более 2000 зрителей.

Сооружение имеет глубокие исторические корни, охватывающие как советский период, так и современные события, в частности, Революцию Достоинства.