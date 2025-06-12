Октябрьский дворец в Киеве: АРМА заявляет о предотвращении провокации и действующем аресте здания

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявляет, что совместно с Национальной полицией пресекла попытку провокации у Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) в Киеве.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что 11 июня 2025 года вблизи здания был обнаружен автомобиль, оборудованный профессиональной системой скрытого видео- и аудионаблюдения. В транспортном средстве находились два неизвестных лица, которые отказались предъявлять документы и выдавали себя за представителей государственной охраны.

Правоохранители быстро установили происхождение автомобиля и произвели все предусмотренные законом действия. Обстоятельства инцидента были выяснены, а попытка провокации – остановлена.

"Предостерегаю тех, кто мечтает сохранить арестованные активы или влияние на них — не дезинформируйте общество. Решения суда об аресте и передаче в АРМА — действующие ", — отметила председатель АРМА Елена Дума.

Она добавила, что конкурс на определение управляющего Октябрьского дворца будет проведен прозрачно, честно и в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.

Суд отменил арест Октябрьского дворца

Печерский суд окончательно отменил арест из этого исторического здания в центре Киева, которое находится в собственности Федерации профсоюзов. Как отмечает народный депутат Алексей Гончаренко, это означает, что никаких юридических оснований для управления дворцом АРМА больше не существует.

"Но вместо того, чтобы придерживаться решения суда и закона, АРМА продолжает пытаться "отжать" Октябрьский дворец – под видом так называемого управления. Это уже не управление, а рейдерство", – подчеркивает нардеп.

Скандал о коррупции в АРМА и вице-премьера Стефанишиной

Гончаренко напомнил о недавнем расследовании журналистов о возможной коррупции в АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.

Хотя Стефанишин официально разведен с нимс 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.

Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.

Так, компания "КАМпаритет", которая по данным журналистов связана с бывшим мужем Стефанишиной, стала управляющим Домом профсоюзов.

Согласно данных YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.

Поэтому Гончаренко недавно официально обратился к правительству с требованием немедленного увольнения руководительницы АРМА Елены Думы, а также внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министерства юстиции Украины.

Стефанишина в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности экс-мужа, фигурирующего в расследовании. С последним она якобы только общается по поводу общих детей, но в расследовании говорилось, например, о том, как она взяла бывшего на встречу с митрополитом Эпифанием в конце 2022-го, о чем есть фотодоказательства.

Предложение увольнения Стефанишина назвала "информационным давлением в преддверии принятия важных законодательных и международных решений по нашему членству в ЕС".

"Факты, прозрачность и результаты – это основа моей деятельности", – добавила она.