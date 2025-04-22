Арестованный Дом профсоюзов на Крещатике получил управляющего: что известно

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заключило договор управления с победителем открытого конкурса по Дому профсоюзов. Управляющим стал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА выбрала управителя для Дома профсоюзов

Здание Дома профсоюзов на Майдане Незалежности, площадью более 13 тысяч квадратных метров, является не только важным административным объектом, но и историческим и символическим местом в самом сердце столицы.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) прошло все предусмотренные законодательством этапы для передачи объекта в управление:

провело независимую оценку, определившую рыночную стоимость здания на уровне 850 млн гривен;

организовало открытый конкурс через платформу Prozorro, что обеспечило прозрачность и честную конкуренцию;

заключило договор с победителем — консорциумом "Управляющая компания КАМпаритет".

Согласно условиям договора, управляющий будет ежемесячно направлять 89,85% доходов от управления объектом в госбюджет. При этом, независимо от того, сколько средств будет заработано, государство будет гарантированно получать по меньшей мере 1,6 млн грн ежемесячно — даже за счет собственных средств управляющего.

Что известно об управляющем

За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. Директором является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евро-сервис", "Паркинг комфорт" и "Баркинг комфорт". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

За свою 10-месячную историю консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" принял участие в 7 закупках – большинство объявленных именно АРМА. В настоящее время компания имеет уже два подписанных соглашения.

Напомним, Дом профсоюзов был передан в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда Киева. Ранее АРМА обеспечило обзор актива, его независимую оценку и подготовило всю необходимую документацию для проведения конкурса.