Арештований Будинок профспілок на Хрещатику отримав управителя: що відомо

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу щодо Будинку профспілок. Управителем став консорціум “Управляюча компанія ”КАМпарітет".

Про це інформує пресслужба АРМА.

АРМА обрала управителя для Будинку профспілок

Будівля Будинку профспілок на Майдані Незалежності, що має площу понад 13 тисяч квадратних метрів, є не лише важливим адміністративним об’єктом, а й історичним і символічним місцем у самому серці столиці.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пройшло всі передбачені законодавством етапи для передачі об’єкта в управління:

провело незалежну оцінку, яка визначила ринкову вартість будівлі на рівні 850 мільйонів гривень;

організувало відкритий конкурс через платформу Prozorro, що забезпечило прозорість і чесну конкуренцію;

уклало договір з переможцем — консорціумом «Управляюча компанія “КАМпарітет”».

Згідно з умовами договору, управитель щомісяця спрямовуватиме 89,85% доходів від управління об'єктом до держбюджету. При цьому, незалежно від того, скільки коштів буде зароблено, держава гарантовано отримуватиме щонайменше 1,6 млн грн щомісяця — навіть за рахунок власних коштів управителя.

Що відомо про управителя

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "Управляюча компанія євро-сервіс", "Паркінг комфорт" та "Беррі хаб плюс". Співвласниками "Управляюча компанія "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.

За свою 10-місячну історію консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" взяв участь в 7 закупівлях – більшість оголошених саме АРМА. На даний час компанія має вже дві підписані угоди.

Нагадаємо, Будинок профспілок було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського районного суду Києва. Раніше АРМА забезпечило огляд активу, його незалежну оцінку та підготувало усю необхідну документацію для проведення конкурсу.