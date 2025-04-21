АРМА знову шукає управителя для ТРЦ Gulliver: очікуваний дохід – понад 17 млн гривень

Державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило новий конкурс на відбір управителя ТРЦ Gulliver – одного з найбільших торговельно-розважальних центрів у Києві.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Йдеться про управління масштабним активом площею понад 151 тис. кв. м, ринкова вартість якого складає 7,6 млрд гривень згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах. Резонансний актив вже на Prozorro.

АРМА нагадує, що управління ТРЦ Gulliver – це відповідальність перед державою на 7,6 мільярдів гривень, а мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 мільйонів гривень. За результатами аукціону управитель буде зобов'язаний понад 70% прибутку сплачувати до державного бюджету.

Нацагентство категорично заявляє, що не допустить до управління арештованими активами суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією. Всі учасники проходять суворі перевірки на доброчесність та відповідність кваліфікаційним вимогам.

Під час попереднього конкурсу, який завершився у березні цього року, АРМА довелося відхилити всіх трьох учасників – БК "Міленіум", Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" та ТОВ "Алакор Сіті". Жоден із претендентів не відповідав усім вимогам тендерної документації після ретельної перевірки, у тому числі з залученням правоохоронних та розвідувальних органів.

Пошук управителя для Gulliver

24 квітня 2024 року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі магазинів "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Вже 3 червня 2024 року суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив клопотання в рамках кримінального провадження, але питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор зазначив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

У липні 2024 року АРМА оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver, а управителя почали шукати у жовтні того ж року. У січні 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ, ринкова вартість якого становить 7,6 млрд гривень.