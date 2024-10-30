Для ТРЦ Gulliver у Києві шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя торговельно-розважального центру Gulliver у Києві.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що за результатами нещодавно проведеної незалежної оцінки вартість об'єкта становить 7,6 млрд гривень.

Наразі АРМА підготувало всю необхідну тендерну документацію для проведення прозорого конкурсу з відбору управителя.Конкурс проводиться через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління одним із найбільших торговельно-розважальних центрів столиці за посиланням.

Які вимоги до управителя

Як зауважила Дума, АРМА максимально суворо підійшло до відбору управителя цим резонансним активом.

Зокрема, серед основних критеріїв:

Учасник повинен мати відповідний майновий стан сукупною вартістю не менше 100 млн грн. Це передбачена гарантія для забезпечення можливості стягнення з управителя сум в разі нанесеної шкоди та інших штрафів або порушення договірних зобов'язань.

Учасник повинен мати сталий та вдосконалений колектив фахівців, які повинні мати відповідні галузі вищої освіти та належний професійний досвід виконання своїх обовʼязків за отриманим фахом освіти.

Учасник повинен надати підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та заняття визначеними певними видами господарської діяльності (КВЕД: 68.20, 82.30, 93.29) за період не менше 3 останніх років.

Учасник повинен підтвердити свою фінансову спроможність офіційними даними внесеними до контролюючих органів.

Дума звернула увагу, що проєкт договору з майбутнім управителем містить обовʼязкову норму -мінімальний щомісячний розмір гарантійного платежу становить 17 387 779, 06 грн.

"Це мінімальна сума, яку має сплачувати управитель протягом звітного одного місяця управління. Конкурс з відбору стартує починаючи з 70 % доходів, що має сплачуватися до державного бюджету з доходів отриманих від управління майном. Переможцем конкурсу буде визнаного того, хто запропонує найбільший % сплати до держбюджету стартуючи з 70%", - пояснила очільниця АРМА.

Вона додала, що у 2018 році ТРЦ Гулівер вже було арештовано та передано в управління АРМА. Компанія-управитель на той час ТОВ “Три О” почала управляти ТРЦ Гуллівер з 26 квітня 2018 року. Протягом цього часу держбюджет отримав 8,2 млн грн від управління цим активом.

Дума підкреслила, що іноземний бізнес також може брати участь у відборі управителя активу.

Керівництво Gulliver звинувачують в ухиленні від сплати податків

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver у Києві, площа якого становить 151,8 тисячі квадратних метрів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019-2021 років керівництво ТРЦ укладало договори з підконтрольними субпідрядними компаніями, частина з яких мала ознаки фіктивності та транзитності. Договори стосувалися надання різних послуг і придбання матеріальних цінностей.

Це й стало предметом розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які в 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці ТОВ "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на 146 мільйонів гривень.

Пізніше, 24 квітня Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі магазинів "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництвом ТРЦ від сплати податків.

Вже 3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив клопотання в рамках кримінального провадження, але питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор зазначив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

Додамо, що судова ухвала також передбачає, що АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами не рідше одного разу на місяць. Також досудове розслідування охоплює не тільки ухилення від сплати податків та зборів, але і легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом у особливо великих розмірах.