Для ТРЦ Gulliver в Киеве ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего торгово-развлекательным центром Gulliver в Киеве.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что по результатам недавно проведенной независимой оценки стоимость объекта составляет 7,6 млрд. гривен .

В настоящее время АРМА подготовило всю необходимую тендерную документацию для проведения прозрачного конкурса по отбору управляющего. Конкурс проводится через систему публичных закупок Prozorro. Все заинтересованные участники, отвечающие квалификационным критериям, могут представить свои предложения по управлению одним из крупнейших торгово-развлекательных центров по ссылке.

Какие требования к управляющему

Как заметила Дума, АРМА максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом.

В частности, среди основных критериев:

Участник должен иметь соответствующее имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 млн. грн. Это предусмотрена гарантия для обеспечения возможности взыскания с управляющего сумм в случае причиненного вреда и других штрафов или нарушения договорных обязательств.

Участник должен иметь постоянный и усовершенствованный коллектив специалистов, которые должны иметь соответствующие области высшего образования и профессиональный опыт выполнения своих обязанностей по полученной специальности образования.

Участник должен предоставить подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров и занятия определенными видами хозяйственной деятельности (КВЭД: 68.20, 82.30, 93.29) за период не менее 3 последних лет.

Участник должен подтвердить свою финансовую состоятельность официальными данными, внесенными в контролирующие органы.

Дума обратила внимание, что проект договора с будущим управляющим содержит обязательную норму – минимальный ежемесячный размер гарантийного платежа составляет 17 387 779, 06 грн.

"Это минимальная сумма, которую должен платить управляющий в течение отчетного одного месяца управления. Конкурс по отбору стартует начиная с 70% доходов, который должен уплачиваться в государственный бюджет с доходов полученных от управления имуществом. Победителем конкурса будет признан тот, кто предложит наибольший % уплаты в госбюджета стартуя с 70%", — объяснила глава АРМА.

Она добавила, что в 2018 году ТРЦ Гулливер уже был арестован и передан в управление АРМА. Компания-управитель к тому времени ООО "Три О" начала управлять ТРЦ Гулливер с 26 апреля 2018 года. За это время госбюджет получил 8,2 млн грн от управления этим активом.

Дума подчеркнула, что иностранный бизнес также может участвовать в отборе управляющего активом.

Руководство Gulliver обвиняют в уклонении от уплаты налогов

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в том числе на ТРЦ Gulliver в Киеве, площадь которого составляет 151,8 тысяч квадратных метров.

Правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов руководство ТРЦ заключало договоры с подконтрольными субподрядными компаниями, часть из которых имела признаки фиктивности и транзитности. Договоры касались предоставления разных услуг и приобретения материальных ценностей.

Это и стало предметом расследования детективов Бюро экономической безопасности, которые в 2023 году сообщили о подозрении генеральному директору ООО "Три О" Ирине Круппи в уклонении от уплаты налогов на 146 миллионов гривен.

Позже, 24 апреля Офис генерального прокурора инициировал передачу ТРЦ Gulliver бизнесмена Виктора Полищука, владельца сети магазинов "Эльдорадо", в АРМА. Ходатайство было подано в Шевченковский районный суд Киева в рамках уголовного расследования БЭБ по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов.

Уже 3 июня суд рассмотрел ходатайство ОГП о передаче ТРЦ в управление АРМА и удовлетворил ходатайство в рамках уголовного производства, но вопрос о реализации имущества суд не решал. Прокурор отметил, что требовалась только передача ТРЦ в управление Арма, а не его реализация.

Добавим, что судебное постановление также предусматривает, что АРМА должна проводить периодические проверки эффективности управления арестованными активами не реже одного раза в месяц. Также досудебное расследование охватывает не только уклонение от уплаты налогов и сборов, но и легализацию имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.