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Транспорт
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АРМА объявило конкурс на управление логистическим комплексом на Закарпатье

АРМА объявило конкурс на управление логистическим комплексом на Закарпатье
Фото: Пресс-служба АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на управление ключевым логистическим комплексом Закарпатья — ООО "Терминал Карпаты".

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она отметила, что это важный логистический комплекс в Закарпатской области, открывающий широкие возможности для международных перевозок.

Что известно о комплексе

По результатам обзора Западным МТУ АРМА установлено, что комплекс "Терминал Карпаты" включает в себя несколько основных инфраструктурных объектов, а именно:

  • административное здание в г. Чоп;
  • производственный комплекс в пгт. Батево, включающий ангар, насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;
  • офисное здание в с. Свобода.

Главным объектом является крытый ангар для перегрузки перевозимых грузов в крытом подвижном составе общей площадью 21,504 кв.м. с подведенными путями европейской (1435 мм) и постсоветской (1520 мм) ширины.

"Такая инфраструктура обеспечивает бесперебойную перегрузку между железнодорожными составами разных типов, а также между железнодорожным и автомобильным транспортом", — объясняют в Агентстве.

По словам руководителя Западного МТУ Арма Владимира Муржи, этот комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса, открывающую новые горизонты для украинского экспорта и импорта.

"АРМА будет информировать о дальнейших шагах по управлению этого актива. Такие мощные логистические хабы должны работать максимально эффективно во благо Украины", — подытожила Дума.

Напомним, АРМА разрешила иностранному бизнесу участвовать в конкурсах по отбору управляющих. То есть иностранные предприятия теперь могут участвовать в таких конкурсах наравне с украинскими компаниями.

Автор:
Ольга Колесниченко