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АРМА объявило конкурс на поиск управляющего для Николаевской аграрной компании

АРМА объявило конкурс на поиск управляющего для Николаевской аграрной компании
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) опубликовало на Prozorro конкурс по поиску управляющего для актива ОАО "Николаевская аграрная компания", расположенного в Одесской области.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Этот актив, переданный в управление решением Шевченковского районного суда города Киева, был оценен экспертами в сумме около 128 миллионов гривен.

По ее словам, для эффективного управляющего возможность развития предприятия станет важным инвестиционным проектом, что позволит создать новые рабочие места и способствовать укреплению агропромышленного сектора Украины. Модернизируя мощности компании, управляющий сможет увеличить объемы производства и повысить качество продукции, что будет дополнительно способствовать экономическому развитию региона.

Прием тендерных предложений проходит до 18:00 15 ноября 2024 года. Потенциальные участники могут принять участие в конкурсе и посоревноваться за управление перспективным активом, что важно для сельского хозяйства Украины.

Деятельность и мощности Николаевской аграрной компании

Николаевская аграрная компания (НАК) является известным украинским производителем в сфере растениеводства и специализируется на выращивании зерновых и технических культур, в частности, пшеницы, ячменя, рапса, а также семян подсолнечника. Компания имеет официальные разрешения на производство и реализацию как оригинальных, так и репродукционных семян и посевного материала, что обеспечивает ей статус надежного участника рынка.

Предприятие имеет все необходимые фонды для полного производственного цикла, включая склады для долгосрочного хранения урожая, что значительно повышает эффективность и стабильность производственного процесса. НАК также владеет значительными арендованными земельными площадями – около 8 тыс. га сельскохозяйственной земли (пашни) в Снегиревском районе Николаевской области и Березовском районе Одесской области. Эти земли арендованы на долгосрочной основе.

Следует заметить, что АРМА разрешила иностранному бизнесу участвовать в конкурсах по отбору управляющих. То есть иностранные субъекты хозяйствования теперь могут участвовать в таких конкурсах наравне с украинскими компаниями.

Автор:
Татьяна Гойденко