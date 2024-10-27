АРМА оголосило конкурс на пошук управителя для Миколаївської аграрної компанії

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) опублікувало на Prozorro конкурс з пошуку управителя для активу ПАТ "Миколаївська аграрна компанія", що розташована в Одеській області.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Цей актив, переданий в управління рішенням Шевченківського районного суду міста Києва, було оцінено експертами на суму близько 128 мільйонів гривень.

За її словами, для ефективного управителя можливість розвитку підприємства стане важливим інвестиційним проєктом, що дозволить створити нові робочі місця та сприяти зміцненню агропромислового сектору України. Модернізуючи потужності компанії, управитель зможе збільшити обсяги виробництва та підвищити якість продукції, що додатково сприятиме економічному розвитку регіону.

Прийом тендерних пропозицій триває до 18:00 15 листопада 2024 року. Потенційні учасники мають змогу взяти участь у конкурсі та позмагатися за управління перспективним активом, що є важливим для сільського господарства України.

Діяльність і потужності Миколаївської аграрної компанії

Миколаївська аграрна компанія (МАК) є відомим українським виробником у сфері рослинництва та спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, зокрема пшениці, ячменю, ріпаку, а також насіння соняшнику. Компанія має офіційні дозволи на виробництво та реалізацію як оригінального, так і репродукційного насіння та посівного матеріалу, що забезпечує їй статус надійного учасника ринку.

Підприємство має всі необхідні фонди для повного виробничого циклу, включно зі складами для довгострокового зберігання врожаю, що значно підвищує ефективність і стабільність виробничого процесу. МАК також володіє значними орендованими земельними площами — близько 8 тис. га сільськогосподарської землі (ріллі) у Снігурівському районі Миколаївської області та Березівському районі Одеської області. Ці землі орендовані на довгостроковій основі.

Слід зауважити, що АРМА дозволила іноземному бізнесу брати участь у конкурсах з відбору управителів. Тобто, іноземні суб’єкти господарювання тепер можуть брати участь у таких конкурсах нарівні з українськими компаніями.