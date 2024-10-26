АРМА передало Овруцький щебеневий завод новому управителю

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало Овруцький щебеневий завод під управління компанії ТОВ "Тамерлан-1", яка стала переможцем конкурсного відбору.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Передача активу відбулася на території заводу за участі представників АРМА, обласної прокуратури, а також керівництва підприємства.

Основним завданням управителя є модернізація виробництва та підвищення енергоефективності підприємства. Зокрема, розглядається можливість придбання сучасного обладнання для видобутку і переробки щебеню, а також перехід заводу на альтернативні джерела енергії, такі як сонячні панелі та вітряки.

Це рішення сприятиме енергонезалежності підприємства та зниженню собівартості продукції.

АРМА контролюватиме діяльність управителя, забезпечуючи надходження до державного бюджету від цього арештованого активу, що зміцнює економічну безпеку країни.

Завод, який має діючий дозвіл на видобуток червоного граніту до 2036 року, зберігає інвестиційну привабливість, а його відновлення стане важливим стратегічним кроком для розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, договір про управління з "Тамерлан-1" АРМА підписало ще 26 вересня.

Що відомо про нового управителя

Згідно з даними YouControl, основний вид діяльності ТОВ "Тамерлан-1" – "08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну". Статутний капітал 1 300 грн незмінний з 2016 р.. Власником і керівником ТОВ "Тамерлан-1" є киянин Денис Наумець. попередньою власницею і очільницею товариства була Ірина Сухенко.

За даними УouСontrol, Овруцький щебеневий завод раніше належав білоруській міськраді міста Гомель. Підприємство було частиною Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту.

Заявлена вартість арештованого майна станом на травень 2023 р. складала понад 30 млн грн.

Завод зіткнувся з фінансовими проблемами, включаючи значні борги перед працівниками та державою. У 2022 році працівникам не виплачували зарплати, що призвело до накопичення боргу в 4 мільйони гривень.

Окрім цього, у 2023 році АРМА заявило про ризик затоплення кар'єру та неможливості відновлення його роботи на арештованому Овруцькому щебеневому заводі.