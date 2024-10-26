АРМА передало Овручский щебеночный завод новому управляющему

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало Овручский щебеночный завод под управление компании ООО "Тамерлан-1", ставшей победителем конкурсного отбора.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Передача актива прошла на территории завода с участием представителей АРМА, областной прокуратуры, а также руководства предприятия.

Основной задачей управляющего является модернизация производства и повышение энергоэффективности предприятия. В частности, рассматривается возможность приобретения современного оборудования для добычи и переработки щебня, а также переход завода к альтернативным источникам энергии, таким как солнечные панели и ветряные мельницы.

Это решение будет способствовать энергонезависимости предприятия и снижению себестоимости продукции.

АРМА будет контролировать деятельность управляющего, обеспечивая поступление в государственный бюджет от этого арестованного актива, укрепляющего экономическую безопасность страны.

Завод, имеющий действующее разрешение на добычу красного гранита до 2036 года, сохраняет инвестиционную привлекательность, а восстановление станет важным стратегическим шагом для развития инфраструктуры Украины.

Напомним, договор об управлении по "Тамерлан-1" АРМА подписало еще 26 сентября.

Что известно о новом управляющем

Согласно данным YouControl, основной вид деятельности ООО "Тамерлан-1" — "08.12 Добыча песка, гравия, глин и каолина". Уставный капитал 1 300 грн неизменен с 2016 г. Владельцем и руководителем ООО "Тамерлан-1" является киевлянин Денис Наумец. предыдущей владелицей и руководительницей общества была Ирина Сухенко.

По данным УouСontrol, Овручский щебеночный завод ранее принадлежал белорусскому горсовету города Гомель. Предприятие являлось частью Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста.

Заявленная стоимость арестованного имущества по состоянию на май 2023 г. составляла свыше 30 млн грн.

Завод сталкивался с финансовыми проблемами, включая значительные долги перед работниками и государством. В 2022 году работникам не выплачивали зарплаты, что привело к накоплению долга в 4 миллиона гривен.

Кроме этого, в 2023 году АРМА заявило о риске затопления карьеры и невозможности возобновления его работы на арестованном Овручском щебеночном заводе.