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Категорія
Транспорт
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АРМА оголосило конкурс на управління логістичним комплексом на Закарпатті

АРМА оголосило конкурс на управління логістичним комплексом на Закарпатті
Фото: Пресслужба АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття —  ТзОВ "Термінал Карпати".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зазначила, що це важливий логістичний комплекс у Закарпатській області, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень.

Що відомо про комплекс

За результатами огляду Західним МТУ АРМА встановлено, що комплекс "Термінал Карпати" включає кілька основних інфраструктурних об’єктів, а саме:

  • адміністративну будівлю в м. Чоп; 
  • виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар, насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі; 
  • офісну будівлю в с. Свобода.

Головним об’єктом є критий ангар для перевантаження вантажів, що перевозяться у критому рухомому складі загальною площею 21,504 кв.м. з підведеними коліями європейської (1435 мм) та пострадянської (1520 мм) ширини.

"Така інфраструктура забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом", - пояснюють в Агентстві.

За словами керівника Західного МТУ АРМА Володимира Муржі, цей комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу, що відкриває нові горизонти для українського експорту та імпорту.

"АРМА інформуватиме про подальші кроки з управління цього активу. Такі потужні логістичні хаби мають працювати максимально ефективно на благо України", - підсумувала Дума.

Нагадаємо, АРМА дозволила іноземному бізнесу брати участь у конкурсах з відбору управителів. Тобто іноземні суб’єкти господарювання тепер можуть брати участь у таких конкурсах нарівні з українськими компаніями.

Автор:
Ольга Колесніченко