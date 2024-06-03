Суд передал ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Шевченковский районный суд Киева 3 июня 2024 года рассмотрел ходатайство Офиса Генерального прокурора о передаче торгово-развлекательного центра "Гулливер" в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следователь судья удовлетворил соответствующее ходатайство в рамках уголовного производства. При этом вопрос о реализации этого имущества судом не решался, а прокурор уточнил, что требовалась передача ТРЦ в управление АРМА, а не его реализация.

В определении также указано об обязанности АРМА осуществлять периодические проверки (не реже одного раза в месяц) эффективности управления переданными арестованными активами.

Полный текст судебного решения будет оглашен 7 июня.

Досудебное расследование по этому делу касается, в частности, фактов уклонения от уплаты налогов и сборов, а также легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

Добавим, в парламентской спецкомиссии по защите инвесторов считают, что передача столичного многофункционального комплекса "Гулливер" в управление АРМА экономически не обоснована и может нанести ущерб государственному бюджету.

Нацполиция начала расследование в отношении владельцев "Гулливера" и "Эльдорадо"

Журналисты установили, что во время военного положения Виктор Полищук несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки. Бизнесмен подавался в систему "Путь" как водитель-волонтер, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

Также Виктор Полищук дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на своем пассажирском "Мерседесе".

В апреле Офис генерального прокурора инициировал передачу торгово-офисного центра "Гулливер" в управление АРМА, поскольку в течение 2019-2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и услуг материальные ценности и т.д.