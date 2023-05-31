Директору ТРЦ "Гулливер" в Киеве выдвинули подозрение в уклонении от уплаты налогов

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении генеральному директору общества, владельцу одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что правоохранители установили, что в течение 2019-2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.

"Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом обществу - владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145 ,8 млн грн и вывести их в наличные деньги", - отмечают в БЭБ.

Там добавляют, что на основании полученных доказательств детективы БЭБ сообщили директору столичного ТРЦ о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В БЭБ не указывают имя подозреваемой и название компании. Однако "Forbes Украина" пишет, что учитывая данные в Едином реестре судебных решений, речь может идти о компании-владельце ТРЦ "Гулливер" - ООО "Три О". Ее руководителем является Ирина Круппа.