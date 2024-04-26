Официальное заявление Gulliver по инициативе Офиса генерального прокурора по передаче главного актива в управление АРМА

Ходатайство прокурора относительно передачи МФК Gulliver в управление АРМА необоснованно и противоправно, – пресс-служба МФК Gulliver

Ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора относительно передачи многофункционального комплекса Gulliver в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) является безосновательным, необоснованным и грубо нарушающим нормы как процессуального, так и материального права.

Согласно сообщению, ходатайство было подано в рамках досудебного расследования, которое ведется Бюро экономической безопасности Украины по поводу возможного уклонения ООО «ТРИ О» (владелец МФК Gulliver) от уплаты почти 146 млн грн налогов в период с 2019 по 2021 год. По состоянию на 25 апреля 2024 года, никаких судебных решений, подтверждающих подозрение следствия, не выносилось, предоставленными стороной защиты в распоряжении следствия материалами уголовного производства вина опровергается, а предельный срок досудебного расследования истекает 29 мая 2024 года.

Кроме того, грубо нарушается принцип соразмерности стоимости МФК Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов, возможное уклонение от уплаты которых расследуется в рамках указанного уголовного производства, что, по мнению стороны защиты, подвергает сомнению правомерность самого ареста МФК Gulliver.

Дополнительно сообщаем, что ООО «ТРИ О», в собственности и фактическом управлении которого находится МФК Gulliver, в период с 2019 года было уплачено более 620 млн грн налогов, в том числе в течение 2019-2021 годов, которые находятся в периметре расследования – более 350 млн грн. Отсутствие задолженности ООО «ТРИ О» перед бюджетами всех уровней подтверждается и Государственной налоговой службой Украины соответствующей справкой.

ООО «ТРИ О» также выполняет свои обязательства перед государственными банками: АО «Ощадбанк» и АО «Укрэксимбанк». Так, в 2023 году в погашение кредитных обязательств этим банкам было уплачено более 300 млн грн, а планируемый объем погашения на 2024 год составляет более 700 млн. гривен. Очевидно, что грубое и противоправное вмешательство в правомерную деятельность ООО «ТРИ О» путем неправосудного изъятия из его владения и распоряжения главного актива является реальной угрозой выполнения им обязательств перед государственными банками.

Рассмотрение судом поданного прокурором безосновательного и необоснованного ходатайства о передаче МФК Gulliver в управление АРМА станет тестом судебной системы Украины на независимость, беспристрастность и правосудие.