Офіційна заява Gulliver стосовно ініціативи Офісу генерального прокурора щодо передачі головного активу в управління АРМА

Клопотання прокурора щодо передачі БФК Gulliver в управління АРМА є необґрунтованим і протиправним, – пресслужба БФК Gulliver

Клопотання прокурора Офісу генерального прокурора щодо передачі багатофункціонального комплексу Gulliver в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) є безпідставним, необґрунтованим і таким, що грубо порушує норми як процесуального, так і матеріального права.

Згідно з повідомленням, клопотання було подано у рамках досудового розслідування, яке ведеться Бюро економічної безпеки України щодо можливого ухилення ТОВ «ТРИ О» (власник БФК Gulliver) від сплати майже 146 млн. грн. податків у періоді з 2019 по 2021 рік. Наразі, станом на 25 квітня 2024 року, жодних судових рішень, якими б підтверджувалась підозра слідства, не виносилось, наданими стороною захисту у розпорядженні слідства матеріалами кримінального провадження вина спростовується, а граничний строк досудового розслідування спливає 29 травня 2024 року.

Крім того, грубо порушується принцип співрозмірності вартості БФК Gulliver у порівнянні із сумою ймовірно несплачених податків, можливе ухилення від сплати яких розслідується у рамках зазначеного кримінального провадження, що, на думку сторони захисту, ставить під сумнів правомірність самого арешту БФК Gulliver.

Додатково повідомляємо, що ТОВ «ТРИ О», в власності і фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver, у періоді з 2019 року було сплачено понад 620 млн. грн. податків, в тому числі протягом 2019-2021 років, які перебувають у периметрі розслідування – понад 350 млн. грн. Відсутність заборгованості ТОВ «ТРИ О» перед бюджетами всіх рівнів підтверджується і самою Державною податковою службою України відповідною довідкою.

ТОВ «ТРИ О» також виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк». Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн. грн., а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн гривень. Очевидно, що грубе та протиправне втручання у правомірну діяльність ТОВ «ТРИ О» шляхом неправосудного вилучення із його володіння і розпорядження головного (єдиного) активу є реальною загрозою виконання ним зобов’язань перед державними банками.

Розгляд судом поданого прокурором безпідставного і необґрунтованого клопотання про передачу БФК Gulliver в управління АРМА стане тестом судової системи України на незалежність, неупередженість та правосудність.