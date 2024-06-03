Суд передав ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА

Шевченківський районний суд міста Києва 3 червня 2024 року розглянув клопотання Офісу Генерального прокурора про передачу торгово-розважального центру "Гулівер" в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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Про це повідомляє пресслужба суду.

Слідчий суддя задовольнив відповідне клопотання в рамках кримінального провадження. При цьому питання про реалізацію цього майна судом не вирішувалося, а прокурор уточнив, що вимагалася лише передача ТРЦ в управління АРМА, а не його реалізація.

В ухвалі також зазначено про обов'язок АРМА здійснювати періодичні перевірки (не рідше одного разу на місяць) ефективності управління переданими арештованими активами.

Повний текст судового рішення буде оголошено 7 червня.

Досудове розслідування у цій справі стосується, зокрема, фактів ухилення від сплати податків та зборів, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Додамо, у парламентській спецкомісії із захисту інвесторів вважають, що передача столичного багатофункціонального комплексу "Гулівер" в управління АРМА економічно не обґрунтована і може завдати шкоди державному бюджету.

Нацполіція розпочала розслідування щодо власника "Гулівера" і "Ельдорадо"

Журналісти встановили, що під час воєнного стану Віктор Поліщук декілька разів виїжджав за кордон на підставі документів із ознаками підробки. Бізнесмен подавався в систему "Шлях" як водій-волонтер, але не привозив заявлену допомогу, а іноземна компанія, яка нібито мала її передати, заявила, що не робила цього і її ім’ям скористались без відома організації.

Також Віктор Поліщук двічі виїжджав за кермом вантажівки, влаштовуючись у штат фірми-перевізника на посаду водія, але обидва рази вантажів не привозив, а повертався в Україну вже на своєму пасажирському "Мерседесі".

У квітні Офіс генерального прокурора ініціював передачу торговельно-офісного центру "Гулівер" в управління АРМА, оскільки протягом 2019-2021 років, дирекція торгівельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання матеріальних цінностей тощо.